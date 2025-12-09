Kiểm tra tàu cá không đủ điều kiện ở phường Tam Thắng

Ngày 9-12, Đoàn thanh tra Chính phủ kiểm tra tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn phường Tam Thắng, TPHCM.

Tàu cá không đủ điều kiện

Đoàn đã kiểm tra thực địa và hồ sơ các tàu cá không đủ điều kiện.

Kết quả kiểm tra, 2 tàu cá số hiệu BV-98456-TS và BV-98361-TS của ông Võ Quốc Trường đang đậu bờ; tàu BV-91991-TS của bà Trần Thị Kha đã đăng kiểm xong và đã cung cấp hồ sơ cho Đoàn thanh tra.

Đối với tàu SG-66044-TS, Đoàn thanh tra đã đến làm việc với bà Nguyễn Thị Hương, kiểm tra hồ sơ, hợp đồng mua bán và lập biên bản làm việc ghi nhận ý kiến của bà Hương đã bán tàu sang tỉnh Quảng Ngãi.

Kiểm tra hồ sơ tàu cá

Theo báo cáo của phường Tam Thắng, hiện nay số lượng tàu cá hoạt động trên địa bàn phường là 70 tàu. Trong đó, 67 tàu đủ điều kiện hoạt động (chiếm 95,7%), 3 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động có nguy cơ cao vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) (chiếm 4,3%).

