Phường Phước Thắng ra quân thực hiện trật tự lòng đường, vỉa hè

Ngày 11-4, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng (TPHCM) cùng các lực lượng chức năng của phường, ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm hành chính về trật tự đô thị và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè….

Đến gặp từng hộ kinh doanh có hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè dọc các tuyến đường trọng điểm, ông Nguyễn Việt Dũng nêu rõ quan điểm của địa phương là ưu tiên tuyên truyền, tạo sự đồng thuận. Tuy nhiên, với các trường hợp cố tình tái vi phạm sau khi đã được nhắc nhở, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo phường cũng mong muốn các hộ kinh doanh hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng phường Phước Thắng trở thành đô thị văn minh, đáng sống.

Trong ngày 11-4, lực lượng chức năng phường Phước Thắng đã tuyên truyền, vận động 800 hộ kinh doanh dọc các tuyến đường, hỗ trợ tháo dỡ và thu giữ bảng hiệu quảng cáo, xe đẩy. Đây là những hộ cố tình vi phạm sau khi đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, vận động, tuyên truyền.

Lực lượng chức năng phường Phước Thắng thu giữ bảng hiệu quảng cáo, xe đẩy trong ngày ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị

Công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự đô thị và các vi phạm khác liên quan đến lòng đường, vỉa hè sẽ tiếp tục được phường thực hiện ở tất cả các tuyến đường còn lại trên địa bàn.

Đợt ra quân lần này của phường Phước Thắng hướng đến chấm dứt tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường

Trước đó, đầu tháng 3, phường Phước Thắng đã triển khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường. Đợt ra quân lần này không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm mà còn hướng đến thay đổi nhận thức, hình thành nếp sống văn minh đô thị một cách bền vững, nhằm chấm dứt tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường; lập lại trật tự đô thị, xây dựng phường Phước Thắng văn minh – xanh – sạch – đẹp.

QUANG VŨ