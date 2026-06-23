Ứng dụng AI trong kiến trúc: Cần hành lang pháp lý rõ ràng

Chiều 23-6, Đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiến trúc và những vấn đề đặt ra đối với quyền sở hữu trí tuệ là những nội dung được các đại biểu quan tâm.

ĐBQH Võ Hoàng Ngân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM chủ trì hội thảo.

Nêu ý kiến tại hội thảo, PGS-TS Lê Anh Tuấn, Trưởng khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho rằng việc ứng dụng công nghệ số hóa và AI đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong đào tạo, nghiên cứu và thiết kế kiến trúc.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo PGS-TS Lê Anh Tuấn, hiện nay nhiều chương trình ứng dụng AI đã hỗ trợ đắc lực cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và thiết kế, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm kiến trúc. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích đó là các vấn đề thực tiễn phát sinh khi AI được sử dụng ngày càng phổ biến, nhưng chưa có những quy định quản lý đầy đủ và rõ ràng. Cần có sự quan tâm sâu sắc hơn đối với việc quản lý, sử dụng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực kiến trúc.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Trương Thị Hòa, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết Điều 12 của dự thảo luật quy định về thiết kế kiến trúc trong thiết kế xây dựng, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Luật sư Trương Thị Hòa nêu ý kiến góp ý

Theo luật sư Hòa, cần bổ sung quy định về trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ trong thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng. Đây là vấn đề ngày càng quan trọng trong bối cảnh AI đang được sử dụng rộng rãi trong hoạt động sáng tạo. “Thực tế hiện nay có nhiều trường hợp sử dụng AI, trong đó phổ biến là ChatGPT, để hỗ trợ thiết kế kiến trúc. Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến vấn đề này”, luật sư Hòa đề xuất.

Dự thảo luật hiện đã bổ sung khoản 4a Điều 12 với nội dung: khi lập hồ sơ thiết kế kiến trúc phải nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng mô hình thông tin công trình để thể hiện các giải pháp kỹ thuật về kiến trúc trong hồ sơ thiết kế kiến trúc.

Vấn đề AI và quyền sở hữu trí tuệ, theo ĐBQH Võ Hoàng Ngân, một trong những câu hỏi lớn hiện nay là khi con người đưa ý tưởng cho AI xử lý, hoàn thiện sản phẩm thì tác phẩm cuối cùng có còn được xem là sản phẩm sáng tạo của chính người đó hay không. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ, lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Kết luận hội thảo, ông Võ Hoàng Ngân cho biết, Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo gửi Quốc hội.

KIẾN VĂN