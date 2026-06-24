Xã hội

Cứu hộ thành công du khách người Đức gặp nạn tại vùng núi Đà Nẵng

SGGPO

Ngày 24-6, ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng của xã vừa kịp thời cứu hộ một du khách quốc tịch Đức bị tai nạn tại khu vực rừng núi hiểm trở.

Theo đó, chiều 23-6, anh B.K.M. (21 tuổi, quốc tịch Đức) đi du lịch bằng xe máy một mình, khi đến khu vực núi Hóc Chanh thuộc thôn An Thành (xã Duy Xuyên) thì bị tai nạn, gãy chân.

24-6-du-khach-nguoi-duc-2.jpg
Khu vực du khách bị nạn có đường núi hiểm trở, nắng nóng gay gắt

Du khách này gửi định vị cho chủ nhà nghỉ nhờ giúp đỡ. Nhận được tin báo, hơn 20 người gồm cán bộ chiến sĩ công an, quân sự xã và nhân dân thôn An Thành tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Sau khi tiếp cận nạn nhân, các lực lượng đã sơ cứu ban đầu và thay phiên dùng cáng khiêng người bị nạn ra khỏi khu vực rừng núi hiểm trở.

24-6-du-khach-nguoi-duc-1.jpg
Hơn 20 người thuộc các lực lượng đã thay phiên nhau khiêng du khách xuống núi để đưa đi cấp cứu

Ông Đặng Hữu Phúc cho biết, đến chiều tối cùng ngày, nạn nhân đã được đưa xuống núi an toàn và chuyển về Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên điều trị. Hiện sức khỏe du khách bị nạn đã ổn định.

Tin liên quan
NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Thôn An Thành Hiểm trở Đường núi Duy Xuyên cứu nạn du khách Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn