Cứu hộ thành công du khách người Đức gặp nạn tại vùng núi Đà Nẵng

Ngày 24-6, ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng của xã vừa kịp thời cứu hộ một du khách quốc tịch Đức bị tai nạn tại khu vực rừng núi hiểm trở.

Theo đó, chiều 23-6, anh B.K.M. (21 tuổi, quốc tịch Đức) đi du lịch bằng xe máy một mình, khi đến khu vực núi Hóc Chanh thuộc thôn An Thành (xã Duy Xuyên) thì bị tai nạn, gãy chân.

Khu vực du khách bị nạn có đường núi hiểm trở, nắng nóng gay gắt

Du khách này gửi định vị cho chủ nhà nghỉ nhờ giúp đỡ. Nhận được tin báo, hơn 20 người gồm cán bộ chiến sĩ công an, quân sự xã và nhân dân thôn An Thành tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Sau khi tiếp cận nạn nhân, các lực lượng đã sơ cứu ban đầu và thay phiên dùng cáng khiêng người bị nạn ra khỏi khu vực rừng núi hiểm trở.

Hơn 20 người thuộc các lực lượng đã thay phiên nhau khiêng du khách xuống núi để đưa đi cấp cứu

Ông Đặng Hữu Phúc cho biết, đến chiều tối cùng ngày, nạn nhân đã được đưa xuống núi an toàn và chuyển về Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên điều trị. Hiện sức khỏe du khách bị nạn đã ổn định.

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NGUYỄN CƯỜNG