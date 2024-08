WHO cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ

Trong thông báo trên nền tảng X ngày 4-8, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết cơ quan này cùng Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, chính phủ các nước và các đối tác đang tăng cường ứng phó với đợt bùng phát. Tuy nhiên, cần thêm kinh phí và hỗ trợ để có phản ứng toàn diện.

Kenya và Cộng hòa Trung Phi đã tuyên bố bùng phát dịch đậu mùa khỉ mới trong bối cảnh các quan chức y tế châu Phi đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này ở một khu vực thiếu vaccine. Các chuyên gia cho biết chủng virus mới này ước tính có tỷ lệ tử vong là 10%.

Đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm, lần đầu tiên được xác định ở người vào năm 1970 tại Congo. Bệnh này đã xuất hiện trong nhiều năm ở một số quốc gia Tây và Trung Phi, khi virus lây truyền từ động vật bị nhiễm bệnh sang người.

Trong bài viết trên tạp chí Science mới đây, ông Tedros khẳng định: “Loại virus này có thể ngăn chặn và phải được ngăn chặn bằng các biện pháp y tế công cộng tăng cường, bao gồm giám sát, sự tham gia của cộng đồng, điều trị và triển khai vaccine có mục tiêu cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao hơn”.



Bệnh đậu mùa khỉ đã trở thành mối lo ngại toàn cầu trong đợt bùng phát quốc tế vào năm 2022, chứng kiến ​​căn bệnh này lan rộng đến hơn 100 quốc gia. Tháng 7-2022, WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) và tái khẳng định quy chế này vào tháng 11-2022 và tháng 2-2023. Tháng 5-2023, WHO dỡ bỏ PHEIC đối với bệnh đậu mùa khỉ. PHEIC là mức cảnh báo cao nhất mà WHO đưa ra đối với một dịch bệnh.