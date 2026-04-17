Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nơi

Chiều 17-4, ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã cử cán bộ phối hợp với đồng bào Xơ Đăng vào rừng kiểm tra thiệt hại tại các vườn sâm Ngọc Linh, nhằm đề xuất phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Mưa đá rơi dày đặc trên luống sâm

Sâm Ngọc Linh là cây trồng chủ lực của xã Đăk Sao, được kỳ vọng giúp người dân thoát nghèo, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, những ngày qua, trên địa bàn liên tiếp xảy ra mưa đá với cường độ lớn. Hình ảnh do địa phương cung cấp cho thấy đá phủ trắng các khu rừng trồng sâm, nhiều giàn che bị sập. Trên các luống sâm, lớp đá rơi dày làm vùi dập những cây sâm nhiều năm tuổi.

Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, khu vực trồng sâm nằm dưới tán rừng, cách xa khu dân cư, đường đi khó khăn; mưa đá xảy ra trong 2 ngày 14 và 15-4, đến khi thời tiết ổn định, lực lượng chức năng và người dân mới tiếp cận kiểm tra. Khu vực này cũng không có sóng liên lạc.

Mưa đá phủ trắng vườn sâm và trên các mái che

Thông tin ban đầu, khoảng 20 hộ dân bị thiệt hại với khoảng 500 cây sâm từ 1 đến 10 năm tuổi, ước thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Diện tích sâm bị ảnh hưởng tập trung tại thôn Mô Bành 1, xã Đăk Sao. Hiện địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể.

* Chiều 17-4, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cơ quan chức năng tại các tỉnh Thái Nguyên và Lào Cai đã có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do mưa và dông lốc gây ra.

Lúc 7 giờ 30 phút sáng 17-4, trung tâm tỉnh Thái Nguyên, trời tối như ban đêm do mưa lớn. Ảnh do người dân chia sẻ

Trong đó, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên), đến 10 giờ ngày 17-4, mưa dông kèm gió lốc xảy ra từ tối 15 đến sáng 17-4 đã gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất tại một số địa phương của tỉnh này.

Trong đợt mưa dông tối 15 và rạng sáng 16-4, toàn tỉnh có 6 nhà bị tốc mái. Trong đó, tại xã Thượng Minh có 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 nhà bị ảnh hưởng khoảng 30-70%; tại xã Nam Cường có 3 nhà bị ảnh hưởng khoảng 30-50%.

Đến sáng 17-4, mưa dông tại xã Đại Phúc khiến 1 người tử vong do cây đổ. Thiệt hại về tài sản đang được các địa phương thống kê.

Ngày 17-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tiếp tục cập nhật tình hình từ đêm 15 đến sáng 17-4, trên địa bàn xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông, lốc, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ, ảnh hưởng tại nhiều xã như Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Yên, Bảo Nhai, Thượng Hà, Phúc Khánh, Bản Lầu.

Tính đến 8 giờ ngày 17-4, thiên tai ở tỉnh Lào Cai đã làm 4 người bị thương (công nhân làm việc tại xã Bắc Hà). Toàn tỉnh có 1.044 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1 nhà sập hoàn toàn, 262 nhà bị tốc mái, 781 nhà bị hư hỏng mái.

Lãnh đạo xã Bắc Hà thăm hỏi nạn nhân bị thương do mưa đá và dông lốc đêm 15, rạng sáng 16-4 tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). Ảnh: THIÊN HẢI

Về sản xuất, có 85,808ha ngô và rau màu bị thiệt hại; 374ha cây công nghiệp và cây ăn quả, 122,475ha cây hàng năm bị ảnh hưởng, 500 gia cầm chết.

Hạ tầng bị ảnh hưởng gồm 5 điểm trường, 2 nhà văn hóa, 2 nhà kho, 5 cột điện, 30 công trình phụ trợ bị hư hỏng.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Thái Bình, ước giá trị thiệt hại ban đầu khoảng 35 tỷ đồng.

HỮU PHÚC - PHÚC VĂN