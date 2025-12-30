Sức sống cơ sở

Xã Hồ Tràm (TPHCM) lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch đường cao tốc đô thị

Ngày 30-12, xã Hồ Tràm (TPHCM) vừa thông tin rộng rãi đến nhân dân về việc niêm yết công khai và lấy ý kiến đóng góp cho đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng một số khu vực, trong đó có tuyến cao tốc đô thị kết nối với sân bay Long Thành.

Thời gian lấy ý kiến từ nay đến ngày 14-1-2026, hồ sơ được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồ Tràm, gồm: Thuyết minh điều chỉnh cục bộ quy hoạch; Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng; Sơ đồ định hướng giao thông.

Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành thuộc dự án giao thông trọng điểm, đi qua nhiều xã phường mới của thành phố. Dự án có điểm đầu giao với đường Vành đai 4 TPHCM và tỉnh lộ 991, điểm cuối giao với đường ven biển ĐT 994 tại khu vực xã Hồ Tràm.

Dự án đường cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành dài khoảng 42km với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 365ha, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng theo hình thức PPP.

QUANG VŨ

