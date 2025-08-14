Chính trị

Xã Lộc Ninh (Đồng Nai) phát triển thương mại, dịch vụ, giảm nghèo bền vững

Đảng bộ xã Lộc Ninh (Đồng Nai) vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, đề ra 20 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội như tốc độ tăng trưởng thu ngân sách hàng năm đạt 7%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân đạt 9,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 135 triệu đồng/người và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao…

Theo đồng chí Nguyễn Gia Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Ninh, trong thời gian tới, Đảng ủy tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững; chú trọng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ nông sản có giá trị thấp sang giá trị cao; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu; khuyến khích thành lập mô hình Hợp tác xã công nghệ cao để nông dân có thể tiếp cận với thị trường quốc tế; xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng quy hoạch, xây dựng đô thị và khắc phục tình trạng thông tin không chính xác ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.

