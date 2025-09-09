Xã Long Điền và phường Bà Rịa: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến cao, không để trễ hẹn

Sáng 9-9, đoàn công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM do đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM, dẫn đầu khảo sát công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính liên thông, toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số; xã hội số và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã tại xã Long Điền và phường Bà Rịa.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bà Rịa

Qua khảo sát và báo cáo của địa phương cho thấy, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Điền hiện niêm yết công khai 363 thủ tục, trong đó có 99 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 81%, không phát sinh hồ sơ trễ hẹn. Xã đã thành lập 23 tổ công nghệ số cộng đồng tại 23 ấp để hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, nhận biết tin giả và phòng chống lừa đảo trên mạng. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Huỳnh Thị Phúc phát biểu tại buổi khảo sát

Trong khi đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa có 15 quầy giao dịch, bố trí đầy đủ trang thiết bị cơ bản và tiếp nhận hơn 2.800 hồ sơ chỉ trong hai tháng đầu hoạt động, trong đó trên 94% hồ sơ nộp trực tuyến. Dù còn hạn chế về nhân sự và hạ tầng, trung tâm đã kịp thời phối hợp với các sở, ngành để giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, tạo được sự hài lòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Huỳnh Thị Phúc đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

QUANG VINH