Xã Long Hải: Chuẩn bị chu đáo cho lễ hội Dinh Cô trong dịp cuối tuần

Lễ hội Dinh Cô hàng năm luôn thu hút hàng ngàn người tham gia

Lễ hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 27 đến 30-3 (tức từ mùng 9 đến 12-2 âm lịch), dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Lễ hội Dinh Cô là một trong những hoạt động tín ngưỡng dân gian được tổ chức hàng năm của ngư dân Long Hải. Lễ hội mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, phong thuận vũ điều, đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023.

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống đậm bản sắc cư dân biển. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: hội thi đan lưới, cột lưới, khiêng cá, ném còn, cà kheo; diễu hành; biểu diễn lân - sư - rồng, đờn ca tài tử, diều nghệ thuật; sân khấu hóa tái hiện lịch sử Dinh Cô.

Diễn xướng nghệ thuật hát bả trạo của Đội chèo bả trạo Dinh Cô

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó chủ tịch xã, Trưởng ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi địa phương vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp và nằm trong không gian văn hóa chung của TPHCM. Bên cạnh việc giữ gìn các nghi thức dân gian, phần hội được tăng cường các chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, cùng các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian trong các đêm cao điểm.

Để phục vụ lượng lớn du khách trong thời gian diễn ra lễ hội, địa phương đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Nghi thức rước long vị được phối hợp với lực lượng biên phòng đảm bảo an toàn trên biển; trên bờ, các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết tại các điểm trọng yếu.

Công tác cứu hộ cứu nạn được đặc biệt chú trọng, với các chốt trực dọc bãi biển từ Phước Tỉnh đến Mộ Cô, Mũi Kỳ Vân; đồng thời huy động thêm lực lượng hỗ trợ từ các địa phương lân cận, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

THÀNH HUY