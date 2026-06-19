Xã Long Hải phấn đấu vào tốp đầu về tăng trưởng kinh tế của TPHCM

Trong 6 tháng đầu năm, xã Long Hải đạt nhiều kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế với doanh thu thương mại - dịch vụ. Địa phương đang tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Long Hải và ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị.

Ngày 19-6, Đảng bộ xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt hơn 6.400 tỷ đồng, bằng gần 54% kế hoạch năm. Địa phương đón khoảng 640.000 lượt khách du lịch, doanh thu du lịch đạt hơn 210 tỷ đồng. Sản lượng khai thác thủy hải sản đạt hơn 14.500 tấn.

Thu ngân sách nhà nước đạt 242 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch năm, tạo nguồn lực quan trọng để địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tiếp tục được triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp tăng thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, khám sức khỏe toàn dân, nâng cao hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” và tăng cường quản lý trật tự xây dựng.

Công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được xã Long Hải nghiêm túc triển khai

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, nhiều dự án chuyển tiếp và dự án mới chưa đạt tiến độ đề ra.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ chỉ tiêu được giao, xác định rõ những nội dung còn chậm, làm rõ nguyên nhân, xây dựng lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân phụ trách.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy các lợi thế về tiềm năng du lịch, dịch vụ và kinh tế biển, đưa xã Long Hải vào tốp 20/168 xã, phường, đặc khu của TPHCM tăng trưởng kinh tế cuối năm 2026.

THÀNH HUY