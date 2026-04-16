Xã Long Hải tuyên truyền biển đảo và phòng chống khai thác IUU

Hội nghị được tổ chức vào sáng 16-4 với sự tham dự của hơn 150 ngư dân, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong khai thác hải sản đúng quy định, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chương trình do Đảng ủy xã Long Hải (TPHCM) phối hợp với Lữ đoàn 171 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) tổ chức.

Ngư dân được phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác hải sản

Các ngư dân tham dự đã được thông tin những nội dung cơ bản về tình hình biển đảo thời gian gần đây và dự báo một số tình hình trong thời gian tới. Đặc biệt, cán bộ tuyên truyền nhấn mạnh về vị trí, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam; vai trò của lực lượng Hải quân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc; các chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ này.

Báo cáo viên tuyên truyền tại hội nghị

Bên cạnh đó, ngư dân còn được phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác hải sản; những hành vi vi phạm IUU thường gặp và hệ lụy đối với ngành thủy sản. Báo cáo viên cũng hướng dẫn ngư dân thực hiện khai thác đúng vùng biển, ghi chép nhật ký đầy đủ, chấp hành quy định về thiết bị giám sát hành trình và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Đồng thời, hội nghị còn tập trung tuyên truyền về nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc chung tay gỡ “thẻ vàng” theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), góp phần xây dựng nghề cá bền vững.

THÀNH HUY