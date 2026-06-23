Xã Long Hải: Tàu cá từ 24m trở lên phải áp dụng nhật ký điện tử từ ngày 1-7

Xã Long Hải (TPHCM) đang đẩy mạnh quản lý đội tàu cá, kiểm soát chặt các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời hỗ trợ ngư dân triển khai nhật ký khai thác điện tử theo quy định mới.

Xã Long Hải có 34 tàu cá bắt buộc áp dụng nhật ký khai thác điện tử từ ngày 1-7

Theo UBND xã Long Hải, địa phương hiện có 1.217 tàu cá, trong đó 855 tàu hoạt động vùng khơi có chiều dài từ 15m trở lên.

Đến ngày 19-6, lực lượng chức năng ghi nhận 161 tàu cá thiếu giấy phép, hết hạn đăng kiểm hoặc không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Toàn bộ số tàu này đã được cập nhật hình ảnh, vị trí và tọa độ neo đậu để phục vụ công tác quản lý, giám sát và phòng chống khai thác IUU.

Trong cuộc họp giao ban về công tác quản lý tàu cá sáng 23-6, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải yêu cầu Phòng Kinh tế khẩn trương rà soát, lập danh sách 34 chủ tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên thuộc diện phải thực hiện nhật ký khai thác điện tử kể từ ngày 1-7.

Mặt khác, lãnh đạo xã yêu cầu các đơn vị liên quan thống kê chính xác biến động hằng tuần đối với nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; rà soát, lập danh sách các phương tiện đã lắp đặt hoặc tự ý tháo dỡ thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra hệ thống quản lý VMS 4 lần/ngày, theo dõi sát tín hiệu hoạt động của thiết bị để kịp thời nhắc nhở ngư dân khắc phục sự cố hoặc nạp điện, kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu có thiết bị VMS không hoạt động.

Tàu cá xã Long Hải cập cảng cá Hưng Thái

Để việc cài đặt, sử dụng nhật ký khai thác điện tử thuận lợi, trong các chương trình “Cà phê sáng cùng ngư dân”, xã sẽ cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn, giúp ngư dân hoàn tất thủ tục trước thời điểm quy định có hiệu lực.

Đối với các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động nhưng chủ tàu chưa có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, lãnh đạo UBND xã yêu cầu neo đậu cố định tại bến và chịu sự quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để phương tiện tự ý di chuyển.

THÀNH HUY