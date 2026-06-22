Phường Vũng Tàu thông qua nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại khu phố

Ngày 22-6, HĐND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại khu phố trên địa bàn.

Phường Vũng Tàu hiện có 42 khu phố, 408 tổ dân cư với 30.920 hộ dân. Qua rà soát theo quy định tại Nghị định 185/2026 của Chính phủ, có 23 khu phố chưa đạt tiêu chuẩn tối thiểu 700 hộ gia đình, cần được sắp xếp, tổ chức lại nhằm bảo đảm quy mô, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân.

Trên cơ sở đó, HĐND phường xem xét phương án giảm số lượng từ 42 khu phố còn 33 khu phố. Trong đó, sắp xếp, sáp nhập 27 khu phố thành 18 khu phố mới. Đồng thời giữ nguyên hiện trạng 15 khu phố đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu thông qua đề án sắp xếp, tổ chức khu phố trên địa bàn phường Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công khai, tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa, hạn chế tối đa xáo trộn đời sống của người dân, bảo đảm các khu phố mới sau sáp nhập đều đạt tiêu chuẩn về quy mô dân cư và kết thúc mô hình hoạt động của 408 tổ dân cư.

Lãnh đạo và các đại biểu phường Vũng Tàu tham dự kỳ họp. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, khu phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân; sớm ổn định về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

QUANG VŨ