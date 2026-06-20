Sức sống cơ sở

Phường Đông Hòa: Lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường ở dự án đường Bắc Nam 3

SGGPO

Ngày 20-6, UBND phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức họp dân lấy ý kiến về Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án xây dựng đường Bắc Nam 3, đoạn từ đường ĐT743A đến đường trục chính Đông Tây.

Dự án dự kiến thu hồi 31.489,5m² đất, ảnh hưởng đến 125 trường hợp. Tổng diện tích đất thu hồi từ các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân là 26.690,8m²; phần diện tích đất giao thông (chiếm 4.798,7m²).

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Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư phường Đông Hòa chủ trì buổi họp dân lấy ý kiến

Theo Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các hộ dân bị giải tỏa toàn bộ đất ở và không còn nơi ở khác trên địa bàn sẽ được xem xét bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Lồ Ồ (thông qua hình thức bốc thăm nhận nền đất). Các hộ phải di dời chỗ ở còn được hỗ trợ ổn định đời sống và chi phí thuê nhà trong thời gian chờ nhận nền tái định cư.

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Người dân nêu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, phần lớn ý kiến bày tỏ đồng thuận với chủ trương đầu tư dự án và dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ. Nhiều người dân mong muốn phương án sớm được phê duyệt để nhận tiền bồi thường và ổn định nơi ở mới.

Theo kế hoạch, phương án bồi thường sẽ được phê duyệt trong tháng 6-2026 và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ vào đầu tháng 7-2026.

ĐÌNH DƯ

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