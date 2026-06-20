Xã Vĩnh Lộc tháo dỡ hàng loạt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè

Ngày 20-6, UBND xã Vĩnh Lộc (TPHCM) phối hợp Công an xã ra quân lập lại trật tự đô thị trên tuyến đường Thới Hòa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm.

Theo UBND xã Vĩnh Lộc, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hơn 20 trường hợp tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và tháo gỡ nhiều biển quảng cáo, bảng hiệu đặt sai quy định, lấn chiếm không gian công cộng trên tuyến đường Thới Hòa.

Xử lý bảng hiệu đặt sai quy định

Điểm đáng ghi nhận là nhiều hộ kinh doanh chủ động phối hợp, tự giác tháo dỡ biển hiệu và vật dụng lấn chiếm vỉa hè.

Hộ kinh doanh chủ động phối hợp với chính quyền, tự giác tháo dỡ biển hiệu và vật dụng lấn chiếm vỉa hè

Song song với việc xử lý vi phạm, xã cũng tuyên truyền, vận động 15 hộ kinh doanh dọc tuyến đường Thới Hòa ký cam kết không đặt biển quảng cáo, bảng hiệu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và tự giác tháo dỡ khi vi phạm.

Chi đoàn Công an xã phối hợp các chi đoàn trường học tổ chức bóc xóa quảng cáo sai quy định, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

ĐÌNH DƯ