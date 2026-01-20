Sức sống cơ sở

Xã Phú Giáo (TPHCM): Trao tặng 100 phần quà cho người dân khó khăn

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần chăm lo đời sống cho người khó khăn, nhất là khi dịp cận Tết Nguyên đán.

Ngày 20-1, Ủy ban MTTQ xã Phú Giáo phối hợp với Ban Cai quản họ đạo Cao đài Phú Giáo và Ban Cai quản họ đạo Cao đài Bình Chánh (TPHCM) tổ chức chương trình tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

z7449899507350_c27ad02640c662cc824c519b1e6fe817.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo trao quà cho người dân khó khăn

Theo đó, ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà, gồm gạo, mì gói, dầu ăn và một số mặt hàng cần thiết khác. Bình quân mỗi phần quà trị giá khoảng 400 ngàn đồng.

z7449899506642_a19dbff590e071548bd2d81b55643682.jpg
Đại diện các tổ chức tôn giáo trao quà cho người dân khó khăn xã Phú Giáo

CAO SƠN

