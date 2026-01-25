Xã Phước Hải phát động mô hình “Mỗi bước chân – Một bãi biển sạch”

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phước Hải tham gia dọn rác làm sạch bãi biển

Đây là mô hình “Dân vận khéo” được Hội CCB xã đăng ký triển khai trong năm 2026, hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong tham gia bảo vệ môi trường, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là phát triển kinh tế biển và du lịch bền vững.

Theo kế hoạch, hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên duy trì thói quen đi bộ rèn luyện sức khỏe kết hợp nhặt rác, làm sạch bãi biển; đồng thời kêu gọi người dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường. Hoạt động được tổ chức thường xuyên thông qua các đợt ra quân vệ sinh hàng tuần dọc các tuyến bờ biển.

Các lực lượng tham gia dọn rác

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phúc Hải, Chủ tịch Hội CCB xã Phước Hải, cho biết mô hình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06 của Đảng ủy xã về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2025-2030, gắn với chương trình công tác Hội năm 2026. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho hội viên; giữ gìn bãi biển Phước Hải xanh – sạch – đẹp; phát huy vai trò nêu gương của CCB trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Rác được thu gom và vận chuyển đến nơi tiêu hủy

THÀNH HUY - THANH THANH