Xã Phước Thành chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tham dự có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; lãnh đạo HĐND, các sở, ngành TPHCM và 180 đại biểu chính thức đại diện cho 642 đảng viên toàn Đảng bộ.



Đồng chí Dương Anh Đức chúc mừng Đại hội xã Phước Thành

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đại hội là dấu mốc quan trọng của Đảng bộ xã Phước Thành, là dịp để đánh giá nghiêm túc, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sát dân, vì dân và hướng đến xây dựng xã Phước Thành phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình theo định hướng thông minh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mai phát biểu khai mạc đại hội

Đại hội đã thảo luận, đề ra các giải pháp phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mô hình xã thông minh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là một khâu đột phá mang tính nền tảng, có vai trò tạo động lực cho mọi lĩnh vực; thay đổi toàn diện phương thức quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; chuyển từ phương thức thủ công sang hiện đại, từ xử lý trên giấy tờ sang xử lý trên môi trường số, bảo đảm nhanh hơn - minh bạch hơn - hiệu quả hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Anh Đức đánh giá cao các kết quả Đảng bộ xã Phước Thành đạt được trong thời gian qua, nhất là lĩnh vực kinh tế tăng trưởng theo đúng định hướng, công nghiệp - thương mại - dịch vụ được mở rộng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng; hạ tầng được đầu tư, chỉnh trang từng bước hiện đại, hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với mô hình “Làng thông minh” và công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả.

Đồng chí lưu ý, Đảng bộ xã Phước Thành cần tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể theo từng nhóm dân cư, từng khu ấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. Đặc biệt, phải tạo sự lan tỏa trong tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Xã phải tận dụng, phát huy lợi thế, tiềm năng, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông thôn mới kiểu mẫu, dịch vụ thương mại - sinh thái gắn với phát triển bền vững; chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp theo hướng hữu cơ, công nghệ cao, tuần hoàn, kết hợp du lịch sinh thái; phát triển đô thị xanh, sạch, văn minh.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Dương Anh Đức lưu ý, Đảng bộ xã tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng và cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ xã Phước Thành tiếp tục phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Thành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mai giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

HỒ VĂN