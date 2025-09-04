Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững

Từ kinh nghiệm về đại học đổi mới sáng tạo của Singapore, mô hình thành công tại Sydney (Australia) đến sáng kiến kết nối hệ sinh thái của Nhật Bản… đã gợi mở nhiều mô hình để TPHCM hiện thực hóa mục tiêu vào nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) năng động nhất toàn cầu. Tới năm 2030, TPHCM sẽ hình thành 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Nhiều thách thức phía trước

Hệ sinh thái KNĐMST của TPHCM hiện được định giá 7,4 tỷ USD, thu hút tổng vốn đầu tư mạo hiểm lên đến 260 triệu USD, quy tụ gần 50% số lượng startup của cả nước và là nơi khởi nghiệp của 3 kỳ lân công nghệ là VNG, MoMo và Sky Mavis… Thành phố cũng vào tốp 30 toàn cầu và tốp 2 Đông Nam Á về khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain, đồng thời xếp hạng 54 toàn cầu về tài chính công nghệ (Fintech), thứ 62 về công nghệ giáo dục (Edtech), thứ 71 về thương mại điện tử và bán lẻ, thứ 87 về giao thông vận tải.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo - một dự án khởi nghiệp được trưng bày tại sự kiện khai trương tòa nhà SIHUB TPHCM, ngày 23-8. Ảnh: TẤN BA

Theo đánh giá hệ sinh thái KNĐMST TPHCM từ Sở KH-CN TPHCM, khó khăn mà doanh nghiệp khởi nghiệp đối mặt trong 1-3 năm tới là thiếu vốn đầu tư, rào cản về pháp lý, thiếu nhân lực chất lượng cao, đặc biệt sự biến động thị trường cũng là thách thức lớn. Số lượng startup tại TPHCM chiếm hơn nửa cả nước, song chưa tiếp cận được các nguồn hỗ trợ dù thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ hoạt động KNĐMST thời gian gần đây.

Bà Đặng Thị Luận, Quyền Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) cho biết, TPHCM có nhiều chính sách hỗ trợ và được công bố như tài trợ không hoàn lại đến 400 triệu đồng cho mỗi dự án, miễn thuế và hỗ trợ thử nghiệm... được cụ thể hóa bằng các nghị quyết. Tuy nhiên, 69% doanh nghiệp cho biết chưa nhận được hỗ trợ từ chính sách nào, dù 79% trả lời đều biết ít nhất từ 1-3 chính sách của thành phố.

Qua khảo sát của Sở KH-CN TPHCM, các lý do khiến doanh nghiệp khó tiếp cận hỗ trợ là thiếu thông tin về quy trình thủ tục (trên 51%), khó đáp ứng các điều kiện hỗ trợ (trên 31%), hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng (30%), ngoài ra còn có lý do thời gian phê duyệt hồ sơ kéo dài, thủ tục phức tạp. Do đó, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái KNĐMST TPHCM đề nghị cần đơn giản hóa thủ tục, đa dạng hình thức hỗ trợ…

Với thực tế trên, SIHUB đã đưa ra các đề xuất hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp thành phố, như cải thiện và phát triển cả hạ tầng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ; có chính sách thu hút đa dạng các nguồn lực từ xã hội, gồm quỹ đầu tư mạo hiểm, các tập đoàn lớn và tập đoàn công nghệ, trường đại học. Song song đó cần triển khai mạnh mẽ các chương trình hợp tác quốc tế để đào tạo, ươm tạo, kết nối và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp… và phát triển tiềm lực đổi mới sáng tạo bằng cách xây dựng mô hình Đại học khởi nghiệp.

Kinh nghiệm quốc tế cho TPHCM

Australia quy tụ hơn 4.300 doanh nghiệp công nghệ, tạo ra 100.000 việc làm và đóng góp khoảng 42 tỷ AUD cho nền kinh tế. Đây cũng là nơi tập trung nhiều kỳ lân công nghệ nổi tiếng thế giới như Atlassian, Canva, Block cùng 150 viện nghiên cứu và trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực AI, công nghệ sinh học, năng lượng và kỹ thuật số.

Các hoạt động khởi nghiệp được tổ chức thường xuyên bên trong Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM

“TPHCM có thể tham khảo kinh nghiệm phát triển các cụm đổi mới sáng tạo tập trung, tổ chức sự kiện quy mô lớn để thu hút nguồn lực toàn cầu, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ tương tự chương trình Landing Pad (Australia) nhằm tạo điều kiện cho startup quốc tế và trong nước mở rộng hợp tác”, ông David Smith, Giám đốc Chương trình Đổi mới sáng tạo Investment NSW (Trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất Australia), chia sẻ.

Bà Yufuko Takashima, Tổng Giám đốc Chiến lược toàn cầu của Mitsubishi Research Institute (MRI - Nhật Bản), cho biết: MRI đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác tại Việt Nam, gồm hội thảo về đầu tư, chương trình tăng tốc cho startup… MRI xác định Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi, có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và tiềm năng phát triển cao. Để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, TPHCM và Việt Nam cần xây dựng mạng lưới hợp tác khu vực, đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên phong như AI, đô thị thông minh, công nghệ xanh…

Theo ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, với vai trò trung tâm kinh tế, giáo dục và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, TPHCM đang chứng kiến sự phát triển sôi động của các hoạt động KNĐMST với các mục tiêu rõ ràng. Việc liên kết, hợp tác với tổ chức quốc tế uy tín và học hỏi mô hình thành công ở các nước là một trong những lựa chọn để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển hệ sinh thái KNĐMST bền vững của TPHCM.

Theo ông Aw Beng Teck, Giám đốc cấp cao Đại học Công nghệ Nanyang (NTU - Singapore), Singapore hiện có hơn 4.500 start up, đóng góp 144 tỷ USD cho nền kinh tế và tạo hơn 208.000 việc làm trong lĩnh vực công nghệ. Trong đó, các trường đại học đóng vai trò trung tâm trong ươm mầm ý tưởng, phát triển nhân lực chất lượng cao và thương mại hóa nghiên cứu. NTU đã phát triển lộ trình đổi mới sáng tạo gồm 3 trụ cột: hình thành tư duy khởi nghiệp cho sinh viên; cung cấp nguồn lực, quỹ hỗ trợ, không gian sáng tạo và chương trình tăng tốc cho startup; kết nối với mạng lưới toàn cầu tại các trung tâm như San Francisco, Tokyo, Paris… .

NTU cũng đã trở thành hình mẫu về mô hình gắn kết trường đại học - doanh nghiệp - chính phủ để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. “TPHCM cần thúc đẩy vai trò của các trường đại học như một trụ cột trong hệ sinh thái khởi nghiệp, là nơi đào tạo nhân lực, ươm tạo công nghệ, dẫn dắt đổi mới sáng tạo; khuyến khích các dự án nghiên cứu thương mại hóa và hỗ trợ vốn đầu tư giai đoạn đầu cho startup công nghệ”, ông Aw Beng Teck đề xuất.

BÁ TÂN