Xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa tầng

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ mục tiêu phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao phủ toàn diện, với các chỉ tiêu cụ thể về giảm nghèo đa chiều, bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) đến mọi người dân, thể hiện cam kết của thành phố trong việc nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chuyên viên BHXH TPHCM tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Điểm tựa từ cơ sở

Một buổi chiều tại cảng cá Tân Phước (xã Long Hải, TPHCM), trở lại làm việc sau thời gian phẫu thuật viêm ruột thừa, ông Huỳnh Văn Hòa (48 tuổi, ngư dân ấp Phước Hiệp) vẫn chưa quên cơn đau dữ dội mới đây khiến ông phải nhập viện cấp cứu, phẫu thuật. Tổng chi phí điều trị hơn 12 triệu đồng. Nhờ tham gia BHYT hộ gia đình, phần lớn chi phí được quỹ bảo hiểm chi trả, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tại xã Long Hải, thời điểm tháng 11-2025, tỷ lệ bao phủ BHYT chỉ mới đạt hơn 80%. Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải, cho biết, trước áp lực hoàn thành mục tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT trên 95%, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp tổ chức đoàn thể, tôn giáo, doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để hỗ trợ người yếu thế. Kết quả, đến nay Long Hải đã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 95% dân số. Quan trọng hơn, nhận thức của người dân đã thay đổi triệt để, từ “ngại đóng” sang “tự bảo vệ mình”.

Còn tại đặc khu Côn Đảo, câu chuyện của ông Trương Công Lâm (khu dân cư số 9), người đầu tiên hưởng lương hưu sau 15 năm tham gia BHXH tự nguyện, đã trở thành ví dụ điển hình để tuyên truyền về ích lợi của tham gia BHXH. Sau nhiều năm tích lũy, ông chính thức có nguồn thu nhập ổn định từ tháng 9-2025.

Theo ông Trần Văn Diện, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Côn Đảo, quy định mới về việc giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm đã mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu cho nhiều nhóm lao động, đặc biệt là ngư dân, lao động tự do - những người vốn có thu nhập bấp bênh. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100%; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng dần qua từng năm.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn hiện hữu khi khoảng cách địa lý xa đất liền ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin, một bộ phận người dân chưa đủ khả năng duy trì đóng BHYT, BHXH dài hạn. Để khắc phục, BHXH đẩy mạnh truyền thông “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với bưu điện, ngân hàng trong chi trả chế độ, góp phần rút ngắn khoảng cách dịch vụ giữa đất liền và hải đảo.

Hoàn thiện chính sách

Theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố đặt chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT phải đạt trên 95% trong năm 2026 và tiến tới bao phủ toàn dân vào năm 2030; tỷ lệ tham gia BHXH đạt 62% lực lượng lao động; không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.

Để hiện thực, TPHCM đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp. Trong đó, theo Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND năm 2025 của HĐND, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương, người thuộc hộ nghèo tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ thêm 30% mức đóng, hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 25%, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ hàng năm là hơn 14 tỷ đồng.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, thông tin, bên cạnh Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND, HĐND TPHCM đã ban hành các nghị quyết hỗ trợ người có công, giảm gánh nặng BHYT cho người yếu thế. Cụ thể là Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi và học sinh; Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND mở rộng chính sách BHYT miễn phí cho thêm nhiều nhóm đối tượng đặc thù; Nghị quyết số 66/2025/NQ-HĐND về chế độ chăm sóc sức khỏe cho một số đối tượng tiêu biểu. Các chính sách này thể hiện sự nhất quán về chính sách an sinh xã hội, trọng tâm là chăm sóc sức khỏe người dân.

Cùng với chính sách về BHXH, BHYT, TPHCM xác định huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; chú trọng thực hiện phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người.

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hóc Môn vào ngày 5-3 vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố kiên định xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa tầng, bao phủ toàn dân; chú trọng chăm lo người có công, người yếu thế, nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững. Quan điểm xuyên suốt là tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, thành quả phát triển phải được chia sẻ với người dân.

NGÔ BÌNH - TRÚC GIANG