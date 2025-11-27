Đà Nẵng hướng tới mô hình cấp cứu ngoại viện mẫu quốc gia 2025 – 2030

Ngày 27-11, Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận 15 xe cấp cứu và nhiều trang thiết bị y tế hiện đại do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng, theo đề án thí điểm cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế giai đoạn 2025 - 2030.

Vingroup tài trợ 15 xe cấp cứu cho Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng

Trong số 15 xe cấp cứu mới có 13 xe tiêu chuẩn, 2 xe cấp cứu cao cấp, cùng nhiều thiết bị hiện đại như: máy thở xách tay, monitor, máy phá rung, thiết bị đặt nội khí quản có camera, máy sốc điện cao cấp, máy siêu âm xách tay và bộ dụng cụ cố định chấn thương… với tổng giá trị hơn 26 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, sau khi hợp nhất, TP Đà Nẵng hiện nay có rất nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức khi địa bàn rộng lớn, địa hình đa dạng từ đồng bằng, ven biển, hải đảo đến miền núi cao, biên giới; lưu lượng dân cư và du khách lớn; nguy cơ tai nạn, thảm họa và các tình huống khẩn cấp tăng cả về quy mô lẫn mức độ phức tạp.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu

Từ đó, yêu cầu đối với hệ thống cấp cứu ngoại viện không chỉ tăng về số lượng, mà còn phải được phát triển một cách bài bản hơn, chuyên môn cao hơn, phạm vi bao phủ rộng hơn, thời gian phản ứng nhanh hơn và năng lực điều phối thông minh hơn.

“Lễ bàn giao là một trong những “mảnh ghép quan trọng” để TP Đà Nẵng từng bước thực hiện các mục tiêu lớn của Đề án thí điểm cấp cứu ngoại viện của Bộ Y tế và kế hoạch phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Trong bối cảnh Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng phải vừa đảm trách nhiệm vụ tuyến đầu, vừa đóng vai trò trung tâm phản ứng nhanh cho cả vùng duyên hải Nam Trung bộ, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Sở Y tế thành phố tập trung xây dựng mạng lưới cấp cứu liên vùng, bảo đảm điều phối thống nhất, không có ranh giới hành chính trong cấp cứu người.

Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng tiếp nhận thiết bị y tế của Tập đoàn Vingroup trao tặng

Bên cạnh đó, nâng cấp Trung tâm Cấp cứu trở thành Trung tâm Chỉ huy thông minh tích hợp GPS, phân tích dữ liệu, kết nối đồng bộ. Đồng thời, chuẩn hóa đội hình cấp cứu theo mô hình paramedic, hướng tới đào tạo chuyên sâu, mô phỏng tình huống và diễn tập đa ngành. Xây dựng cơ chế tài chính bền vững, đa nguồn, đảm bảo người dân không bị từ chối hoặc trì hoãn vận chuyển vì gặp khó khăn chi phí và tăng cường huấn luyện sơ cứu cộng đồng.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng

“Đà Nẵng có đủ điều kiện để trở thành mô hình mẫu quốc gia về cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025 – 2030”, GS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

XUÂN QUỲNH