Về với “Lớp học đầu tiên” của báo chí cách mạng

Hơn 100 cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản của TPHCM và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn thành phố đã có chuyến hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng”.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức, từ ngày 11 đến 15-11.

Khách tham quan nghe thuyết trình tại bảo tàng thuộc ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Chuyến hành trình không chỉ hướng về cội nguồn cách mạng mà còn trở về nơi khởi nguồn của nền báo chí cách mạng, đó là: Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - nơi đào tạo lớp nhà báo đầu tiên trong kháng chiến; khu di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, nơi đặt tòa soạn Báo Cứu Quốc và thành lập ngành nhiếp ảnh, điện ảnh Việt Nam; Bảo tàng Báo chí Việt Nam; nơi Bác Hồ sáng lập tờ báo Việt Nam Độc Lập, nơi in báo Việt Nam Độc Lập; Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó lịch sử - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc năm 1941.

Về với “Lớp học đầu tiên” của nền báo chí cách mạng - hành trình đã kết nối, giúp các thế hệ nhà báo tại TPHCM soi rọi lại trách nhiệm và niềm tự hào với nghề.

Khu trưng bày tư liệu, hình ảnh về 29 giảng viên - những nhà lãnh đạo, nhà báo, nhà văn hóa đã đứng lớp tại Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Các đại biểu dâng hương tại khu di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, giữa không gian đồi chè xanh mát ở ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Không gian trưng bày những dấu mốc đầu tiên của báo chí Việt Nam tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Nghi thức chào cờ tại cột mốc số 836, biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Văn Trường trao tặng áo ấm cho người dân vùng biên giới cực Bắc Tổ quốc

Phóng viên Báo SGGP tham quan Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Bàn đá tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi làm việc trong những ngày đầu lãnh đạo cách mạng sau khi trở về Tổ quốc

NHÓM PV