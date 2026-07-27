Doanh nghiệp chăm lo bữa ăn ca cho công nhân

Miễn phí bữa ăn ca bảo đảm dinh dưỡng đang là giải pháp được nhiều doanh nghiệp tại TPHCM thực hiện để chăm lo sức khỏe và san sẻ với công nhân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng.

Thực đơn thay đổi mỗi ngày

Đúng 11 giờ 30 phút, nhà ăn của Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu (phường Tân Hiệp, TPHCM) bắt đầu phục vụ bữa cơm ca miễn phí đầu tiên trong ngày. Hàng trăm công nhân xếp hàng nhận những khay cơm đủ dinh dưỡng gồm hai món mặn, hai món xào và một món canh.

Thực đơn từng bữa ăn được thay đổi mỗi ngày với nhiều món ăn phù hợp khẩu vị công nhân, như cá kho, gà kho nghệ, vịt kho gừng, cá chiên sốt cà, sườn ram đậu phộng...; qua đó vừa bảo đảm dinh dưỡng, vừa thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến chất lượng mỗi bữa ăn.

Giữa bộn bề chi phí sinh hoạt, một bữa cơm được chăm chút đủ để nhiều công nhân cảm nhận mình được doanh nghiệp trân trọng. Chị Nguyễn Thị Cẩm Loan, quê Bình Đức (An Giang), chia sẻ, điều khiến chị quyết định gắn bó với công ty nhiều năm qua không chỉ ở việc có mức thu nhập ổn định mà còn được doanh nghiệp quan tâm.

Cùng chung cảm nhận, chị Nông Thị Hiệu, quê Đắk Min (Lâm Đồng), xúc động khi nhắc đến cách doanh nghiệp luôn đồng hành với công nhân mỗi khi gặp khó khăn. “Không chỉ chăm lo bữa ăn hàng ngày, khi công nhân bị bệnh hay gia đình có tang sự, đại diện công ty đều đến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời. Những điều đó làm chúng tôi rất xúc động”, chị Hiệu nói.

Bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng bữa ăn, Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu còn duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ công nhân khi ốm đau, hiếu hỷ cùng nhiều chính sách phúc lợi khác. Hiện công nhân của công ty được hưởng mức lương cơ bản 6,2 triệu đồng/tháng, phụ cấp công việc 1,1 triệu đồng/tháng, phụ cấp chuyên cần 1,3 triệu đồng/tháng và hỗ trợ nhà trọ 200.000 đồng/tháng.

Theo nhiều công nhân, nếu cộng thêm tiền tăng ca, thu nhập hàng tháng có thể từ 15-18 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống và nuôi gia đình. Riêng về bữa ăn ca, công ty phục vụ khoảng 900 công nhân với hai bữa ăn hàng ngày, mỗi suất trị giá 28.000 đồng.

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Theo bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu, người lao động là lực lượng quan trọng quyết định hiệu quả sản xuất, vì vậy việc chăm lo bữa ăn công nhân luôn được Ban Giám đốc và Công đoàn xác định là nhiệm vụ ưu tiên.

Công nhân dùng cơm trưa tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu, phường Tân Hiệp, TPHCM (ẢNH: TÂM TRANG)

“Bữa ăn ca không chỉ giúp công nhân đảm bảo sức khỏe mà còn tác động trực tiếp đến năng suất lao động. Người lao động không chỉ cần ăn no mà còn phải ăn ngon, đủ dinh dưỡng để làm việc hiệu quả”, bà Hương cho biết.

Để bảo đảm mỗi suất ăn đến tay công nhân đều đạt chất lượng, 8 thành viên Ban Chấp hành Công đoàn công ty trực tiếp theo dõi từ khâu lựa chọn thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chia khẩu phần. Nhân viên nhà ăn phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, như mang khẩu trang, tạp dề, nón bảo hộ trong quá trình phục vụ.

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp công đoàn triển khai thêm nhiều hoạt động chăm lo thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tạo môi trường làm việc ổn định để công nhân yên tâm gắn bó lâu dài.

Không riêng Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cũng đang dành sự quan tâm lớn cho chất lượng bữa ăn ca. Tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP I, phường Bình Hòa), gần 4.000 công nhân được phục vụ suất ăn trị giá 25.000 đồng/ suất với đầy đủ dinh dưỡng và món tráng miệng. Mỗi tuần, công ty còn tổ chức một “bữa ăn đặc biệt”, bổ sung sữa hoặc nước giải khát. Mỗi tháng doanh nghiệp chi khoảng 2,5 tỷ đồng cho bữa ăn ca của công nhân.

Bà Phạm Thị Duyên, Giám đốc sản xuất, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, cho hay, công ty có đội tự quản gồm 18 thành viên, tham gia kiểm tra chất lượng bữa ăn hàng ngày trước giờ phục vụ công nhân. Công đoàn công ty cũng thường xuyên khảo sát, tham khảo mô hình của các doanh nghiệp cùng ngành để đề xuất điều chỉnh suất ăn phù hợp với biến động giá thực phẩm.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết: “Thời gian qua, Công đoàn cơ sở luôn phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, việc cải thiện chất lượng bữa ăn ca có ý nghĩa đặc biệt, góp phần bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động và nâng cao năng suất lao động”.

“Chúng tôi mong các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư cho bữa ăn ca, đồng thời thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ đời sống. Khi người lao động được chăm lo toàn diện, họ sẽ yên tâm gắn bó và cống hiến lâu dài, trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định”, bà NGUYỄN KIM LOAN, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, chia sẻ.

Tin liên quan Lắng nghe từ sớm, hài hòa lợi ích giữa công nhân và doanh nghiệp

TÂM TRANG