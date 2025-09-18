Xe ba gác gặp sự cố, một thanh niên thiệt mạng

Ngày 18-9, ngành chức năng tỉnh Tây Ninh khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn gây chết người, xảy ra trên đường tỉnh 830, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 50 cùng ngày, anh T.V.Đ. (sinh năm 2003, ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh) điều khiển ba gác máy chở gạch, trên phương tiện còn có T.V.L. (sinh năm 2009, ngụ cùng địa phương).

Khi xe ba gác lưu thông trên đường tỉnh 830 theo hướng cầu Kênh Chà ra Quốc lộ N2 (xã Đức Hòa, Tây Ninh) thì gặp sự cố khiến đầu xe sụp xuống và lao vào lề đường. Anh Đ. bị gạch đè lên người tử vong tại chỗ, còn L. bị thương nhẹ.

Vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.

NGỌC PHÚC