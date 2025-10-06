Pháp luật

An ninh - trật tự

Xe con va chạm xe đầu kéo khiến 4 người thương vong

SGGPO

Các nạn nhân bị thương vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng này đều trú tại TP Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 6-10, tại km1062+910 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe con 30M-051... do anh Vũ H. (sinh năm 1991, trú TP Hà Nội) điều khiển và xe đầu kéo 73F-002... do Hồ Văn D. (sinh năm 1996, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

IMG_20251006_162423.jpg
IMG_20251006_162414.jpg
IMG_20251006_162429.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Xe con lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh, trên xe chở theo 3 người gồm: Nguyễn Thị Thu H., Lê Thị H. và Dương Đức Th. (đều trú tại TP Hà Nội).

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Thu H. tử vong tại chỗ và 3 người khác đi cùng xe con bị thương. Hai ô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

VĂN THẮNG - MINH PHONG

Từ khóa

tai nạn nghiêm trọng tai nạn trên đường Hồ Chí Minh tử vong xe con va chạm xe đầu kéo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn