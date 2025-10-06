Xe con va chạm xe đầu kéo khiến 4 người thương vong

Các nạn nhân bị thương vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng này đều trú tại TP Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 6-10, tại km1062+910 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe con 30M-051... do anh Vũ H. (sinh năm 1991, trú TP Hà Nội) điều khiển và xe đầu kéo 73F-002... do Hồ Văn D. (sinh năm 1996, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe con lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh, trên xe chở theo 3 người gồm: Nguyễn Thị Thu H., Lê Thị H. và Dương Đức Th. (đều trú tại TP Hà Nội).

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Thu H. tử vong tại chỗ và 3 người khác đi cùng xe con bị thương. Hai ô tô bị hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

VĂN THẮNG - MINH PHONG