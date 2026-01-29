Xe điện không tạo áp lực đáng kể với hệ thống điện quốc gia

Ngày 29-1, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương), cho biết Bộ đã giao Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) xây dựng các kịch bản dự báo phụ tải điện, trong đó tính toán cả nhu cầu điện từ phương tiện giao thông sử dụng điện.

Theo các kịch bản của NSMO, đến năm 2030, Việt Nam có thể đạt khoảng 1 triệu ô tô điện. Với quy mô này, nhu cầu điện tiêu thụ hàng năm của xe điện ước khoảng 3-4 tỷ kWh, tương đương 1%-1,5% tổng sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc. Ông Bùi Quốc Hùng nhận định, mức tăng này không lớn và hệ thống điện hiện nay có thể đáp ứng, không gây áp lực đáng kể.

Phó Cục trưởng Cục Điện lực cũng cho biết, tốc độ tăng phụ tải do phương tiện điện hóa chỉ chiếm khoảng 1%-1,5% mỗi năm, nên theo đánh giá, chưa đặt ra rủi ro đối với vận hành hệ thống điện quốc gia.

Tuy nhiên, tại một số đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, mật độ phương tiện cao có thể gây quá tải cục bộ lưới điện phân phối, nhất là tại các khu vực tập trung nhiều trạm sạc. Trước mắt, Bộ Công thương sẽ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các tổng công ty điện lực tại Hà Nội và TPHCM bổ sung trạm biến áp để bảo đảm cung cấp điện cho trạm sạc.

Về lâu dài, Bộ Công thương cho rằng cần cập nhật quy hoạch điện lực quốc gia phù hợp với xu hướng phát triển phương tiện sử dụng điện. Hiện nay, quy hoạch điện các cấp chưa tính toán đầy đủ nhu cầu điện cho trạm sạc, trong khi việc phát triển hạ tầng sạc gắn chặt với quy hoạch giao thông và đô thị. Ngành điện sẽ căn cứ nhu cầu phụ tải phát sinh từ quy hoạch giao thông – đô thị để điều chỉnh quy hoạch điện lực cho phù hợp.

