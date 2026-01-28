Điều chỉnh tăng liên tục, giá vàng miếng SJC lên mức 184,2 triệu đồng/lượng

Kinh tế

Các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh giá vàng từ 6–8 lần trong ngày, đến cuối giờ chiều 28-1, giá vàng trong nước đã tăng 5,1 - 7,1 triệu đồng/lượng so với chiều qua.

Trong ngày 28-1, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC điều chỉnh 8 lần, vào lúc khoảng 16 giờ 30 phút, giá tăng tổng cộng 6,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 6,9 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 181,7 triệu đồng/lượng mua vào và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh 6 lần, tăng tổng cộng 5,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 6,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC điều chỉnh tăng 7 lần trong ngày, tổng tăng 6,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 7,1 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 180,7 triệu đồng/lượng mua vào và 183,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh 8 lần, tăng tổng 6,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 179,9 triệu đồng/lượng mua vào và 182,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 28-1 (giờ Việt Nam) đang giao dịch ở mức 5.266 USD/ounce, tăng khoảng 86 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 166,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 16,6 – 17,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 16,3 – 17,1 triệu đồng/lượng.

