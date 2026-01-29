Giá vàng miếng SJC tăng thêm 6,1 - 7,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 29-1 tiếp tục tăng. Trong đó, giá vàng miếng SJC cao nhất thị trường đã lên 190,8 triệu đồng/lượng.

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 6,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 6,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 187,8 triệu đồng/lượng mua vào và 190,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 7,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 7 triệu đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 187,2 triệu đồng/lượng mua vào và 190,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 6,9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, giao dịch ở mức 186,8 triệu đồng/lượng mua vào và 189,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 6,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 186,8 triệu đồng/lượng mua vào và 189,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới vượt 5.500 USD/ounce nhưng sức mua vàng vẫn lớn vì nhu cầu trú ẩn an toàn. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ ngày 29-1 (giờ Việt Nam) đang giao dịch ở mức 5.521,2 USD/ounce, tăng khoảng 100 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 174,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng cao chưa từng có bất chấp sức mạnh đồng USD phục hồi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng hơn 0,1%, lên 96,3 điểm sau khi chỉ số này rơi xuống mức thấp nhất 4 năm vào phiên trước đó. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức gần 1.090 tấn vàng.

NHUNG NGUYỄN