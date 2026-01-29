Bộ Công thương đánh giá kết quả thăm dò tại mỏ Hải Sư Vàng là tín hiệu tích cực, song nhấn mạnh cần chờ thẩm định chính thức theo quy định trước khi có kết luận cuối cùng.

Tại họp báo thường kỳ sáng 29-1 ở Hà Nội, trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin Tập đoàn Murphy Oil Corporation (Mỹ) công bố kết quả thăm dò dầu khí ngoài khơi Việt Nam, đại diện Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công thương) cho biết đây mới là kết quả bước đầu, chưa phải kết luận cuối cùng.

Theo Bộ Công thương, Murphy Oil hiện triển khai hoạt động thăm dò tại một số lô ngoài khơi Việt Nam, trong đó có Lô 15-2/17, mỏ Hải Sư Vàng thuộc bể Cửu Long. Tại lô này, Công ty Murphy Cửu Long Oil – công ty con của Murphy Oil – nắm khoảng 40% quyền lợi tham gia và là nhà điều hành. Năm 2024, doanh nghiệp đã tiến hành khoan thăm dò và tiếp tục khoan thẩm định trong năm 2025, bước đầu cho thấy phát hiện có tiềm năng.

Theo quy định, nhà đầu tư phải thực hiện thẩm lượng, đánh giá tài nguyên – trữ lượng, lập báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi có quyết định tiếp theo. Bộ Công thương cho biết sẽ phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam rà soát, đánh giá số liệu một cách khách quan, chặt chẽ trên cơ sở hồ sơ chính thức.

Bổ sung thông tin, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định đây là tín hiệu tích cực đối với mỏ Hải Sư Vàng, song các con số hiện nay mới mang tính ước tính, không nên quá lạc quan khi chưa có kết luận chính thức.

Theo báo cáo công bố của Murphy Oil, ngày 6-1-2026, doanh nghiệp hoàn thành giếng khoan thẩm định Hải Sư Vàng-2X, ghi nhận cột dầu ròng khoảng 429 feet (tương đương 131m) từ hai tầng chứa, với lưu lượng thử nghiệm khoảng 6.000 thùng/ngày, cao hơn giếng phát hiện trước đó. Trên cơ sở dữ liệu ban đầu, Murphy Oil ước tính trữ lượng có thể thu hồi đạt mức trung bình đến cao, song Bộ Công thương nhấn mạnh kết luận cuối cùng cần căn cứ vào thẩm định của cơ quan chức năng.

