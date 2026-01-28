TPHCM: Xử lý dứt điểm hồ sơ vi phạm khai thác IUU trước ngày 5-2-2026

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực để hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ vi phạm trước ngày 5-2-2026.

Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động của xã Long Hải đang tập trung tại ụ tàu Lứa Bạn (ấp Phước Thái, xã Long Hải) để quản lý

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp - Môi trường khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp “khép hồ sơ” vi phạm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), bảo đảm tiến độ phục vụ đợt kiểm tra của Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC).

UBND TPHCM ban hành Công văn số 628/UBND-ĐT về việc rà soát, xử lý các hồ sơ vi phạm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp - Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc kiểm tra, rà soát, xử lý các hồ sơ vi phạm và các trường hợp “khép hồ sơ” không đúng quy định.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đến nay mới đạt khoảng 33%, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) cũng như mục tiêu gỡ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM phát biểu tại buổi làm việc với xã Long Hải về tàu cá không đủ điều kiện

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực để hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ vi phạm trước ngày 5-2-2026. Đồng thời, tăng cường kiểm tra thường xuyên, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và thành phố; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp - Môi trường cũng được yêu cầu báo cáo nhanh hàng ngày về số lượng hồ sơ đã rà soát, xử lý để UBND TPHCM theo dõi, chỉ đạo.

THÀNH HUY