Đồng Tháp: Khai mạc Lễ hội “Nông sản quê mình – Thơm tình Phú Hựu"

Tối 27-1, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Phú Hựu, UBND xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức khai mạc Lễ hội Nông sản xã Phú Hựu lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Nông sản quê mình – Thơm tình Phú Hựu”.

Theo bà Võ Thị Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, Lễ hội Nông sản Phú Hựu không chỉ là dịp tôn vinh nông dân và nông sản địa phương, mà còn tạo động lực để Phú Hựu phát triển nông nghiệp theo hướng bài bản và bền vững hơn.

Đồng thời, giúp tạo niềm tin cho nông dân, khi sản phẩm làm ra được giới thiệu đúng cách, được người tiêu dùng và doanh nghiệp quan tâm, từ đó bà con mạnh dạn đầu tư sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng.

* Clip không gian trưng bày nông sản tại lễ hội:

Ngoài ra, lễ hội còn đóng vai trò kết nối tiêu thụ, tạo cầu nối giữa nông dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với doanh nghiệp, thương lái và các kênh phân phối.

Lễ hội thu hút hơn 30 đơn vị tham gia, trong đó có 10 xã, phường bạn, với khoảng 80 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm chế biến. Tất cả sản phẩm đều bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Bà Võ Thị Bình cho biết, sau lễ hội, UBND xã Phú Hựu sẽ tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình canh tác an toàn, quản lý dịch hại hiệu quả, sử dụng vật tư hợp lý. Đồng thời, củng cố và phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn.

UBND xã Phú Hựu khuyến khích liên kết chặt chẽ giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp để ổn định đầu ra và giá bán. Đẩy mạnh quảng bá trực tuyến, hỗ trợ đưa sản phẩm vào các điểm bán, hội chợ và xây dựng thương hiệu nông sản gắn với câu chuyện địa phương, hướng đến phát triển nông nghiệp lâu dài và bền vững.

Lễ hội diễn ra từ ngày 27 đến 30-1-2026, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quảng bá nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Xã Phú Hựu nằm giữa tỉnh Vĩnh Long và phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, có trục quốc lộ 80 đi qua, lợi thế trong kết nối giao thương và tiêu thụ nông sản. Với tổng diện tích gieo trồng lớn đạt gần 6.000 ha cây trồng và thủy sản, địa phương này đã hình thành các vùng chuyên canh theo hướng an toàn, với hơn 609 ha được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và gần 298 ha đạt chứng nhận VietGAP. Đặc biệt, công tác cấp mã số vùng trồng được triển khai mạnh mẽ với 249 mã số, diện tích hơn 2.799 ha. Xã Phú Hựu đang ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, quan trắc môi trường, và truy xuất nguồn gốc sản phẩm... hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

NGỌC PHÚC