Khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 28-1, Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới” do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; UBND TPHCM chỉ đạo; Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu.

Các đại biểu dự hội thảo khoa học "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp, xác lập các định hướng chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hoàn thiện thể chế được xác định là những động lực then chốt; doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, giữ vai trò trung tâm trong nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đang trở nên cấp thiết. Trong đó, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phải được đặt trên nền tảng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng thích ứng.

Theo ông Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM: Thực tế cho thấy, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà cần trở thành chủ thể trung tâm của đổi mới, chuyển đổi và hội nhập. Vì vậy, cần thiết tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, lấy thời gian và chi phí của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Hội thảo là diễn đàn quan trọng kết nối tư duy chính sách, tri thức khoa học và thực tiễn doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Trần Cao Vinh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã tập trung làm rõ cách tiếp cận và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. GS-TS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng Việt Nam đang đứng trước những “từ khóa phát triển” rất mạnh mẽ như năng lực cạnh tranh, hội nhập toàn cầu và tăng trưởng bền vững.

Để bứt phá, cần đo lường đúng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên các trụ cột cốt lõi, từ năng lực vận hành, năng lực chiến lược đến lợi thế hỗ trợ từ môi trường chính sách, qua đó tạo động lực cải thiện liên tục và thực chất.

Ở góc độ khác, các ý kiến cho rằng mô hình hợp tác “ba nhà”: Nhà nước kiến tạo, nhà trường sáng tạo, doanh nghiệp là trung tâm cần được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, sở hữu trí tuệ và tiếp cận nguồn lực.

Từ thực tiễn doanh nghiệp, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã được chia sẻ, như phát triển hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao, chuyển đổi xanh gắn với ESG, làm chủ công nghệ lõi và các công nghệ sâu để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ có tư duy số và khả năng thích ứng nhanh, như một lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Hội thảo cũng đề xuất nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ở cấp địa phương, coi đây là công cụ đánh giá “sức khỏe nội tại” của doanh nghiệp, làm cơ sở cho hoạch định và điều chỉnh chính sách.

Trong khuôn khổ hội thảo, Đại học Quốc gia TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo với hoạt động sản xuất – kinh doanh, khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

