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Chuyện nhỏ ở chung cư

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Mấy hôm nay, thành phố sáng nắng chiều mưa. Nhiều người đi làm về đội cả mưa gió, sấm chớp, thương nhất là các chị em về nhà ướt rượt cả tóc tai, váy áo. Về đến chung cư, bãi xe máy ngổn ngang màu sắc vì cư dân treo áo mưa lên cho khô ráo. Ấy vậy mà sáng hôm sau, bãi xe lại ngăn nắp lạ thường. Để ý mới biết, buổi tối muộn, khi cư dân nghỉ ngơi, bảo vệ chung cư đã đi sắp xếp xe cho gọn gàng. Tiện thể, các chú gấp cả trăm áo mưa cho bà con. Cứ âm thầm làm chứ không cần ai cảm ơn hay ghi nhận.

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Minh họa bằng AI

Trước đây, giờ đi làm buổi sáng, nhiều chị em tay dắt con, tay xách túi, loay hoay lấy xe rất vất vả. Còn bây giờ, chung cư luôn có bảo vệ chuyên hỗ trợ chị em hoặc người lớn tuổi việc này. Những hành động vừa giúp cư dân tiết kiệm thời gian, vừa thể hiện sự chuyên nghiệp của bộ phận nhà xe chung cư. Người được giúp đỡ cũng bắt đầu ngày mới với tâm trạng vui vẻ, ấm áp. Những điều rất nhỏ bé ấy góp phần mang lại sự văn minh của cộng đồng dân cư và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người

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Trong nhà ngoài phố Báo SGGP Chuyện nhỏ ở chung cư

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