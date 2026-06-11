- Coi tin tức thấy mấy vụ ô tô, xe máy chạy ẩu, tông trúng người đi bộ sang đường mà phát sợ. Ra đường lơ là một chút là nguy hiểm tới tính mạng liền.

- Nhưng nói cũng phải hai chiều. Nhiều người đi bộ bây giờ cũng liều lắm. Con lươn cao cả mét cũng ráng leo qua, dải phân cách trồng cây um tùm cũng vạch ra để băng qua đường cho... nhanh.

- Chắc do quen tâm lý “người đi bộ” là bên yếu thế, nên xe cộ thấy là phải né.

- Đường đông, xe chạy sát nhau, đâu phải muốn thắng lại là thắng liền. Vừa rồi có vụ người đi bộ sang đường sai quy định, gây tai nạn cho xe máy rồi bị khởi tố. Ra đường, ai sai cũng phải chịu trách nhiệm.

- Vậy công bằng. Phạt nghiêm phải đi chung với nhắc nhau đi đúng, lái đúng, mới bớt chuyện đau lòng.

TÂN HƯỜNG