TPHCM đề xuất bổ sung Vành đai 4,5 và 5 để tăng kết nối liên vùng

Sáng 8-9, Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, TP gồm: Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng phối hợp rà soát, góp ý phương án quy hoạch một số tuyến đường vành đai, cao tốc có tính chất liên vùng, nhằm tăng cường kết nối TPHCM với các địa phương trong vùng Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Phối cảnh Vành đai 4 TPHCM

Theo Sở Xây dựng TPHCM, thành phố đang tổ chức lập Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Trên cơ sở định hướng quy hoạch vùng Đông Nam bộ và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, ngành xây dựng đang phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung phương án kết nối hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại, bảo đảm đồng bộ, liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Đáng chú ý, TPHCM đề xuất hình thành Vành đai 4, 5 TPHCM với quy mô đường trục chính đô thị tốc độ cao, ít gián đoạn, vận tốc thiết kế 80-100 km/giờ, có 8 làn xe, bề rộng 62-80 m. Tuyến được nghiên cứu hình thành trên cơ sở các tuyến quốc lộ 56 và quốc lộ 56B đã được phê duyệt, đi qua địa bàn TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Theo phương án đề xuất, Vành đai 4, 5 có điểm đầu tại nút giao dự kiến với Vành đai 5 TPHCM và tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó đi theo quốc lộ 56, quốc lộ 56B, kết nối vào Vành đai 5 tại khu vực Gò Dầu. Tổng chiều dài tuyến khoảng 192 km.

Vành đai 3 cùng với các tuyến vành đai 4,5 tăng kết nối liên vùng

TPHCM đề xuất bổ sung Vành đai 5 TPHCM, kết nối các địa phương trong vùng, đồng thời mở rộng liên kết với khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tuyến được nghiên cứu theo quy mô đường cao tốc đô thị 6-8 làn xe, có đường song hành tùy nhu cầu phát triển từng địa phương, vận tốc thiết kế khoảng 100 km/giờ, bề rộng tối thiểu 74,5 m.

Vành đai 5 dự kiến bắt đầu từ nút giao đường 992 với Quốc lộ 51, đi dọc quốc lộ 55 đến La Gi (Lâm Đồng), sau đó tuyến mới cắt qua quốc lộ 1 và tiếp tục về phía Tây Bắc.

TPHCM đưa ra 2 phương án hướng tuyến. Phương án 1 tránh phía Bắc Vườn quốc gia Cát Tiên, kết nối Đạ Tẻh, Đồng Xoài, Chơn Thành, Dầu Tiếng, Gò Dầu, Tân An, Cần Đước, sau đó đi theo tuyến ven biển phía Nam qua Cần Giờ và đường 992 về điểm đầu tại quốc lộ 51. Phương án này dài khoảng 487 km.

Phương án 2 có hướng tuyến tương tự nhưng đi qua Vườn quốc gia Cát Tiên để kết nối Đồng Xoài, với tổng chiều dài khoảng 440 km.

Ngoài hai tuyến vành đai, TPHCM cũng đề xuất kéo dài cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (CT.28) về phía Bắc để kết nối Vành đai 4 và Vành đai 4,5. Tuyến dự kiến từ quốc lộ 1, vượt sông Đồng Nai đến khu vực Thường Tân, kết nối với các tuyến vành đai trên địa bàn Bình Dương trước đây.

Quy mô dự kiến 6 làn xe cao tốc đô thị, có đường song hành tùy nhu cầu, bề rộng khoảng 64m, chiều dài khoảng 30km.

Đồng thời, TPHCM nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch quốc lộ 51C thành đường cao tốc đô thị 8 làn xe, hình thành trục cao tốc Bắc - Nam tránh khu vực trung tâm thành phố. Tuyến dự kiến kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành tại CT.28, đi qua quốc lộ 1 và giao với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, dài khoảng 70km, bề rộng nền 74,5m.

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các địa phương liên quan rà soát sự phù hợp của các phương án với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chuyên ngành cũng như định hướng phát triển hạ tầng giao thông.

Các địa phương được đề nghị đánh giá tính khả thi, khả năng kết nối giữa các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai, các trục chính và đầu mối giao thông; đồng thời xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải, tổ chức và phân bổ lưu lượng giao thông trong tương lai.

Trường hợp hướng tuyến chưa phù hợp, các địa phương được đề nghị nêu rõ vị trí cần điều chỉnh, điểm đầu, điểm cuối, các nút kết nối và đề xuất phương án thay thế, qua đó giúp TPHCM hoàn thiện phương án quy hoạch mạng lưới giao thông liên vùng theo hướng đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

QUỐC HÙNG