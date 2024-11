Xe máy chiếm 60% tổng số các phương tiện gây tai nạn

Tại hội thảo quốc tế "An toàn giao thông xe máy: Những thách thức và bài học kinh nghiệm” do Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải tổ chức ngày 4-11 tại Hà Nội, TS FangFang Luo, chuyên gia về các vấn đề pháp chế, an toàn và giao thông (Tổ chức Y tế thế giới - WHO) cho biết, mỗi năm thế giới có 1,19 triệu người chết do tai nạn giao thông, trong đó nhóm người đi xe máy chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong.