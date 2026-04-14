Xem xét cho phép sử dụng chất tạo nạc có kiểm soát trong chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu làm rõ việc có cho phép sử dụng chất tạo nạc (Ractopamine) hay không, đồng thời thống nhất quản lý với Bộ Y tế theo chuẩn quốc tế.

Ngày 14-4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp về quản lý Ractopamine trong thức ăn chăn nuôi, với sự tham gia của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và chuyên gia.

Ractopamine là hoạt chất được bổ sung vào thức ăn cho heo ở giai đoạn cuối trước khi xuất chuồng, giúp tăng tỷ lệ thịt nạc và giảm tích mỡ. Hoạt chất này không phải hormone tăng trưởng, có đặc tính chuyển hóa nhanh và được đào thải khỏi cơ thể vật nuôi sau một thời gian ngừng sử dụng.

Theo Thông tư 24/2013/TT-BYT của Bộ Y tế, Việt Nam cho phép tồn dư Ractopamine trong thịt theo ngưỡng của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex). Tuy nhiên, trong lĩnh vực chăn nuôi, hoạt chất này chưa được đưa vào danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được phép sử dụng, dẫn đến quy định chưa thống nhất.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, hiện chúng ta chưa quy định rõ Ractopamine là chất cấm hay không cấm sử dụng.

Tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu rà soát cơ sở khoa học, kết quả khảo nghiệm trong nước và hệ thống văn bản hiện hành. Mục tiêu là làm rõ việc có cho phép sử dụng Ractopamine hay không, nếu cho phép thì quy định cụ thể về liều lượng, thời gian ngừng sử dụng và kiểm soát dư lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghiên cứu quản lý theo hướng phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ dư lượng trong thịt. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Bộ Y tế phối hợp thống nhất quy định, bảo đảm an toàn thực phẩm và tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành chăn nuôi.

PHÚC HẬU