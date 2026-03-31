Xét xử vụ án xảy ra tại Bộ NT-PTNT trước đây, xuất hiện bức thư của bị cáo bị truy nã

Chiều 31-3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội thông báo, có nhận được đơn của bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN-PTNT trước đây) hiện đang bị truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN-PTNT trước đây, kiêm Giám đốc Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi 4 (chủ đầu tư Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An) đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân và Lê Vũ Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 về việc tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và Liên danh nhà thầu tham gia đấu thầu và trúng gói thầu số 36 dự án trên và sẽ được bị cáo Dân chi tiền cảm ơn.

Quang cảnh phiên tòa

Cuối tháng 10-2017, trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, bị cáo Nguyễn Hải Thanh đã chỉ đạo Hoàng Xuân Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi 4 cung cấp file dự toán đã được duyệt của gói thầu trên cho Công ty Hoàng Dân để làm căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính đảm bảo trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 51,4 tỷ đồng. Trong vụ án, Nguyễn Hải Thanh đã nhận trực tiếp của Nguyễn Văn Dân và Hoàng Xuân Thịnh tổng số tiền 6,25 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tháng 3-2019, Nguyễn Hải Thanh đã chỉ đạo Tạ Văn Thuyết (cựu Giám đốc Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi 1) cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu, thi công gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng của tỉnh Hòa Bình trước đây. Thực hiện chỉ đạo của Thanh, Thuyết đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp dự toán đã được duyệt cho Công ty Hoàng Dân, giúp liên danh nhà thầu trong đó có Công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Cơ quan công tố báo cuộc, Nguyễn Hải Thanh phạm vào tội “Nhận hối lộ” với số tiền 6,25 tỷ đồng, gây hậu quả thiệt hại hơn 67,5 tỷ đồng. Do Nguyễn Hải Thanh đã xuất cảnh sang Canada trước khi khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã bị cáo Thanh, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định xét xử vắng mặt bị cáo này.

Chiều 31-3, quá trình xét hỏi các bị cáo, Hội đồng xét xử cho tạm dừng để thông báo đã nhận được bức thư của bị cáo Nguyễn Hải Thanh gửi từ Canada.

Hội đồng xét xử của phiên tòa

Theo nội dung bức thư được công bố tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hải Thanh viết, tháng 5-2023, bị cáo sang Canada thăm con gái với mục đích kết hợp thăm con, vừa đả thông tư tưởng về chuyện của bố mẹ (khi đó 2 vợ chồng đã ly thân). Một năm sau, bệnh viêm gan B và bệnh tim của bị cáo tái phát dữ dội, cùng với việc con gái bị trầm cảm… Trước hoàn cảnh đó, bị cáo xin được thôi chức vụ ở Cục Quản lý xây dựng công trình, xin nghỉ hưu sớm để sang Canada giúp con vượt qua nỗi đau và bản thân cũng có thời gian chữa bệnh. Cơ quan của bị cáo Thanh đã đồng ý cho bị cáo trở lại Canada và ở từ đó đến nay.

Cuối tháng 6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị cáo về tội “Nhận hối lộ” và cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước trong các gói thầu trên.

Bị cáo viết trong thư, để xảy ra sự việc tại các gói thầu trên, bản thân bị cáo nhận thấy mình có trách nhiệm, nhận thấy mình chưa nắm được pháp luật trong công tác đấu thầu. Bị cáo khẳng định, không có tác động với bất cứ ai trong Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi 4, không nhận bất cứ quà hay hiện vật của ai.

Theo bức thư công bố tại phiên tòa, sau khi trúng thầu một thời gian, đại diện Công ty Hoàng Dân có đến gặp bị cáo và biếu tiền. “Quả thực khi đó tôi cũng rất cần tiền cho công việc nên tôi có nhận. Nhưng tôi cũng nói, số tiền này là mình vay, sau này tôi đã trả”, bị cáo Thanh viết và tỏ ra bất ngờ với việc cáo trạng quy kết bị cáo đã nhận hối lộ với số tiền lớn hơn số tiền đã trả (6,25 tỷ đồng). Trước mắt, bị cáo Thanh viết trong thư, sẽ nhờ người thân ở Việt Nam khắc phục và hứa khi hồi phục lại trí nhớ sẽ báo báo cụ thể sau.

“Hiện nay tôi đang rất yếu cả về thể chất cũng như tinh thần suy sụp sau 2 lần đột quỵ. Không đảm bảo được đi máy bay về nước để làm sáng tỏ một số nội dung vụ án và hành vi của tôi nên tôi đã thông qua bà Vũ Thanh Vân là vợ cũ của tôi, trước mắt khắc phục 6,25 tỷ đồng”, nội dung bức thư viết.

Chiều nay, phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận. Theo kế hoạch, sáng mai (1-4), đại diện Viện kiểm sát tiến hành sẽ nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị các mức án đối với 23 bị cáo.

ĐỖ TRUNG