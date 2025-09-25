Xin đừng thờ ơ!

Clip “tổng tài” giơ tay như ra hiệu người của mình hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội chưa “nguội”, thì clip nam thanh niên bạo lực một phụ nữ mang thai ở Đắk Lắk, tiếp tục làm nóng mạng xã hội (MXH)...

Thời gian gần đây, các clip bạo lực như vậy liên tiếp xuất hiện trên MXH và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả, chỉ trong vài giờ đã có hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đáng lo hơn, từ những hành vi bạo lực ấy, nhiều “chế bản” ăn theo ra đời và tiếp tục lan truyền rất nhanh.

Hiện tượng này cho thấy không ít người đang coi các clip bạo lực như một trò giải trí, vô tình cổ xúy cho hành vi sai trái, tiếp tay cho việc lan truyền hình ảnh xấu, làm méo mó nhận thức của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Trong khi đó, thay vì báo cơ quan chức năng, nhiều người lại chọn đăng tải các clip lên MXH để tạo áp lực dư luận, thúc đẩy các cơ quan chức năng sớm xử lý hành vi bạo lực. Chính việc chia sẻ tràn lan vô tình kích thích tâm lý tò mò, khiến các hành vi bạo lực được “bình thường hóa”. Có những thanh thiếu niên vì hiếu kỳ, thích nổi tiếng đã bắt chước, dàn dựng để quay clip lấy tương tác, gây thêm nhiều hệ lụy xã hội.

Thực tế, lực lượng công an, chính quyền địa phương đều có cơ chế tiếp nhận và xử lý các vụ việc bạo lực khá nhanh chóng. Vấn đề là, người dân cần thay đổi thói quen ứng xử, thay vì đưa hình ảnh, clip bạo lực lên MXH thì hãy cung cấp trực tiếp cho cơ quan chức năng để làm chứng cứ. Ngược lại, các cơ quan chức năng cũng phải đảm bảo xử lý rốt ráo, không có vùng cấm, công khai kết quả điều tra, xử lý, kịp thời thông tin cho dư luận để tạo niềm tin, tránh tâm lý “phải đưa lên mạng mới được giải quyết”.

Mỗi lượt “like”, mỗi lần chia sẻ đã tiếp tay cho bạo lực được lan rộng. Sự tò mò, thậm chí thờ ơ của cộng đồng mạng khiến nội dung độc hại có “đất sống”, trở thành xu hướng lệch lạc. Để MXH không bị bạo lực lấn át, cần sự vào cuộc đồng bộ: nhà sản xuất nội dung phải có ý thức trách nhiệm, các nền tảng số cần siết chặt quản lý, cộng đồng người dùng cần tỉnh táo, chủ động “miễn dịch” trước các chiêu trò độc hại.

Giải trí phải đi kèm nhân văn, không thể biện minh rằng chia sẻ clip bạo lực để “đòi lại công bằng” cho nạn nhân. Bởi sau mỗi lượt chia sẻ tưởng chừng vô hại, có thể là một hành vi nguy hiểm đang được cổ vũ ngoài đời thực.

Một xã hội văn minh không thể dung túng cho “giải trí bạo lực”. Chắc chắn khi mỗi người dân nâng cao trách nhiệm, lựa chọn kênh phản ánh đúng đắn và cơ quan chức năng xử lý minh bạch, quyết liệt, những clip bạo lực sẽ không còn đất sống, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

THU HƯỜNG