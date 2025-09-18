Xã hội

Tối 18-9, lực lượng công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã cùng cán bộ, chiến sĩ Cụm phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm, Ban Chỉ huy quân sự phường Bồ Đề tiến hành trục vớt và xử lý 2 quả bom tấn còn sót lại sau chiến tranh.

Theo cơ quan chức năng, 2 quả bom được phát hiện là loại bom phá M-118, có trọng lượng hơn 1,3 tấn, bên trong chứa khoảng hơn 800kg thuốc nổ TNT. Khi được phát hiện, 2 quả bom vẫn còn ngòi nổ và được đánh giá ở mức độ nguy hiểm cao.

z7014273458550_ab7da6c7d140bd35970dec5b97638853.jpg
Lực lượng chức năng đo kích thước 2 quả bom

Trước đó, 2 quả bom được người dân làm nghề thuyền chài phát hiện vào khoảng 15 giờ ngày 15-9 tại vị trí gần bãi giữa sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 30m về hướng thượng lưu.

DSC_5356.JPG
DSC_5369.JPG
Tiến hành di dời và vận chuyển 2 quả bom về địa điểm xử lý

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Gia Lâm đã huy động lực lượng, phối hợp cùng với Ban Chỉ huy quân sự phường Bồ Đề di dời 2 quả bom về vị trí an toàn, tổ chức canh gác chặt chẽ và báo cáo cấp trên thống nhất biện pháp xử lý.

Clip di dời bom

Theo kế hoạch, 2 quả bom sẽ được hủy nổ tại trường Bắn Cấm Sơn (Bắc Ninh).

