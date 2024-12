Xử lý gần 11.000 trường hợp xe ô tô dừng đỗ không đúng quy định tại quận 1 và quận 3

Chiều 5-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng Sở TT-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thông tin về tình hình an ninh trật tự ở TPHCM trong 11 tháng năm 2024, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, so với cùng kỳ, Thành phố ghi nhận tội phạm về trật tự xã hội giảm 22,1%; vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giảm 1,5%.

Tuy nhiên, tội phạm về ma túy có diễn biến phức tạp, Công an đã đấu tranh, phá 3.162 vụ (tăng hơn 52% so với cùng kỳ)...

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM trao đổi với phóng viên tại buổi họp báo

Thượng tá Nguyễn Thăng Long chia sẻ, tình hình trật tự an toàn giao thông ở TPHCM được duy trì, đảm bảo ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm sâu ở 3 tiêu chí. CSGT phát hiện, xử lý 158.209 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng với người vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công an, quân đội... đều được lực lượng chức năng xử lý đúng theo quy định.

Quang cảnh buổi họp báo

Cũng trong 11 tháng năm 2024, CSGT TPHCM phát hiện xử lý gần 55.000 trường hợp xe ô tô dừng đỗ không đúng quy định. Trong đó tại quận 1 và quận 3, CSGT đã xử lý gần 11.000 trường hợp (chiếm 20% trên tổng số trường hợp đã xử lý)... Để xử lý, CSGT tổ chức ghi hình việc dừng, đỗ không đúng quy định để có căn cứ xử lý.

CHÍ THẠCH