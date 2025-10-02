Xử phạt một nhà thuốc Pharmacity vì mua bán thuốc không có giấy phép

Lý do, cơ sở này đã mua bán thuốc, dược liệu khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Pharmacity buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.
Cùng đợt kiểm tra, Sở Y tế TPHCM xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Yến (218/1 An Dương Vương, phường Bình Phú) do sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.
Ngoài ra, Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Gia Hưng (gian hàng Q9, số 40 Nguyễn Giản Thanh, phường Hòa Hưng) bị phạt 15 triệu đồng vì tự ý mở rộng kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhưng không báo cáo kèm tài liệu kỹ thuật theo quy định.