Xử phạt một nhà thuốc Pharmacity vì mua bán thuốc không có giấy phép

Ngày 2-10, Phòng Kiểm tra - Pháp chế (Sở Y tế TPHCM) cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt 50 triệu đồng đối với Nhà thuốc Pharmacity (địa điểm kinh doanh Công ty CP Dược phẩm Pharmacity số 1678, tại số 664 đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TPHCM).

Lý do, cơ sở này đã mua bán thuốc, dược liệu khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Pharmacity buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Cùng đợt kiểm tra, Sở Y tế TPHCM xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Yến (218/1 An Dương Vương, phường Bình Phú) do sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Ngoài ra, Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Gia Hưng (gian hàng Q9, số 40 Nguyễn Giản Thanh, phường Hòa Hưng) bị phạt 15 triệu đồng vì tự ý mở rộng kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhưng không báo cáo kèm tài liệu kỹ thuật theo quy định.

THÀNH SƠN