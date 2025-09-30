Cần Thơ: 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử

Các đại biểu thực nghi thức đánh dấu triển khai 100% bệnh án điện tử tại TP Cần Thơ

Theo Sở Y tế Cần Thơ, toàn bộ 61 cơ sở y tế có giường bệnh trên địa bàn, bao gồm 43 đơn vị công lập, 5 bệnh viện tuyến trung ương và 13 bệnh viện ngoài công lập, đã triển khai thành công hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR). Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành 100% bệnh án điện tử tại tất cả các bệnh viện.

Việc triển khai bệnh án điện tử không chỉ thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy truyền thống mà còn hướng tới mục tiêu “y tế không giấy tờ”, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng tính minh bạch. Đồng thời, bệnh án điện tử cũng hỗ trợ hiệu quả cho công tác điều hành, quản lý và chia sẻ dữ liệu y tế liên thông với các hệ thống quốc gia, hướng đến xây dựng mô hình “bệnh viện thông minh”.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh: Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành y tế địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược chuyển đổi số y tế quốc gia, xây dựng chính quyền số, xã hội số và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cũng cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành y tế vận hành hiệu quả hệ thống bệnh án điện tử, đồng thời khai thác dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng nền y tế hiện đại, thân thiện, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.

TUẤN QUANG