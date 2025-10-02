Bệnh viện Lê Văn Thịnh đạt chuẩn bạch kim trong điều trị đột quỵ

Chứng nhận bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới đòi hỏi cơ sở y tế phải đạt các tiêu chí khắt khe về năng lực cấp cứu, chẩn đoán, can thiệp và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ.

Bệnh nhân tập phục hồi chức năng sau điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Ngày 2-10, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) đón nhận chứng nhận bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới, đồng thời đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học khối thi đua 8 của các bệnh viện.

Theo BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chứng nhận bạch kim đòi hỏi cơ sở y tế phải đạt các tiêu chí khắt khe của Hội Đột quỵ thế giới về năng lực cấp cứu, chẩn đoán, can thiệp, đến chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh đón nhận chứng nhận bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới

Tính đến đầu năm 2025, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã có 8 quý nhận chứng nhận vàng từ Hội Đột quỵ thế giới. Quy trình đánh giá giải thưởng của Hội Đột quỵ thế giới được xem xét bởi một cơ quan kiểm định quốc gia và 2 cơ quan kiểm định quốc tế.

Tuy nhiên, những chứng nhận này không có hiệu lực vĩnh viễn mà được đánh giá theo từng quý, nếu vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe mới được tái cấp.

"Trong bối cảnh số ca đột quỵ ngày càng gia tăng, chứng nhận bạch kim không chỉ là sự ghi nhận quốc tế mà còn chứng minh cho niềm tin vững chắc của người dân đối với bệnh viện", BS Trần Văn Khanh chia sẻ.

Mỗi năm, Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiếp nhận khoảng 600 bệnh nhân đột quỵ, với hơn 100 trường hợp được thực hiện kỹ thuật tiêu sợi huyết. Phòng khám đột quỵ và bệnh lý mạch máu não của bệnh viện đang quản lý gần 1.000 bệnh nhân sau đột quỵ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm, toàn cầu ghi nhận khoảng 12,2 triệu ca đột quỵ mới, tương đương cứ mỗi 3 giây có một người bị đột quỵ. Khoảng 71% bệnh nhân mất khả năng lao động sau đột quỵ, chi phí điều trị và chăm sóc đột quỵ chiếm khoảng 1,12% tổng GDP toàn cầu. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 200.000 ca đột quỵ, hơn 76% trong số đó là nhồi máu não. Tỷ lệ mắc mới ước đạt 222 ca/100.000 dân/năm; tỷ lệ hiện mắc lên đến 1.541 ca/100.000 dân, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

GIAO LINH