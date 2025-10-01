Ca phẫu thuật níu giữ hy vọng sinh con cho người phụ nữ

Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn bóc tách thành công khối u xơ tử cung và bảo tồn khả năng sinh sản cho một phụ nữ.

Ngày 1-10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vừa phối hợp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn thực hiện phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung kích thước 8cm cho người bệnh.

Theo đó, chị D.T.H. (32 tuổi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) phát hiện khối u xơ tử cung khi khám sức khỏe tại một cơ sở y tế tư nhân. Lo lắng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chị H. đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn kiểm tra.

Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ phòng khám vệ tinh chuyên khoa sản (thuộc Bệnh viện Nhân dân Gia Định) thăm khám.

Kết quả siêu âm và MRI cho thấy, khối u xơ tử cung có kích thước khoảng 8cm, loại 3-5. Khối u có thể gây ra rong kinh, cường kinh, thiếu máu nặng, khó kiểm soát nội khoa, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng mang thai.

Đánh giá người bệnh còn trẻ, tử cung chỉ có một khối u duy nhất, có ranh giới rõ nên ê-kíp quyết định phẫu thuật.

Bệnh nhân hồi phục sau ca phẫu thuật bóc tách khối u, bảo tồn tử cung.

Ca phẫu thuật đã bóc tách hoàn toàn khối u, tử cung được bảo tồn, người bệnh không mất nhiều máu và hồi phục tốt. Sau 4 ngày, chị H. xuất viện trong tình trạng ổn định.

Từ tháng 6-2025, phòng khám vệ tinh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định chính thức hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, đưa các dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân tại trung tâm thành phố. Đây là bước đi chiến lược của ngành y tế thành phố trong lộ trình phát triển y tế cơ sở, tiến tới mục tiêu đưa Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

GIAO LINH