TPHCM ghi nhận một trường hợp mắc ho gà ở phường Tân Sơn

Ngày 28-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HDCD) cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh ho gà tại khu phố 17, phường Tân Sơn, TPHCM.

Trường hợp mắc bệnh là trẻ hơn 3 tháng tuổi, đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh ho gà.

Theo ghi nhận, trẻ chỉ tiếp xúc với những người cùng sống trong gia đình trong thời gian gần đây. Hiện Trạm y tế phường Tân Sơn đã phối hợp với cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và ban điều hành khu phố điều tra, giám sát ca bệnh.

Trong quá trình giám sát, Trạm y tế phường đã hướng dẫn những người tiếp xúc theo dõi sức khỏe trong 3 tuần, nếu có dấu hiệu bất thường cần liên hệ ngay với trạm y tế để được tư vấn, xử trí kịp thời; truyền thông cho hộ gia đình và người dân xung quanh về đường lây truyền, triệu chứng của bệnh; khuyến cáo thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi có triệu chứng ho, sốt, hắt hơi; giữ nhà cửa thông thoáng, hạn chế để trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện ho kéo dài; nhấn mạnh việc đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Khi trẻ có triệu chứng ho nhiều, ho kèm khó thở, tím tái cần đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Thời gian tới, Trạm y tế phường Tân Sơn sẽ tiếp tục phối hợp cùng mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và ban điều hành khu phố để giám sát chặt chẽ ca bệnh, theo dõi những người tiếp xúc, không để dịch bệnh lan rộng; đồng thời đẩy mạnh truyền thông để nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.

Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra, có khả năng lây nhiễm cao, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh có thể diễn tiến nặng, gây viêm phế quản, viêm phổi, thậm chí tử vong, đặc biệt ở trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine, trẻ suy dinh dưỡng. Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và chăm sóc y tế kịp thời là giải pháp quan trọng giúp bảo vệ trẻ em và cộng đồng trước nguy cơ bệnh ho gà.

