Khoảng 20 triệu người được miễn phí khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Bộ Y tế vừa hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và hồ sơ dự thảo này đã được Bộ Tư pháp thẩm định. Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10, diễn ra vào tháng 10 tới.

Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất lộ trình miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), áp dụng trước tiên cho người yếu thế, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030. Trước mắt là từ năm 2026 sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu. Dự kiến số lượng khoảng 20 triệu người và ngân sách nhà nước ước chi khoảng 6.000 tỷ đồng/năm và sẽ thực hiện tăng dần đối tượng theo lộ trình.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, chính sách không nhằm mục tiêu “miễn phí tuyệt đối” mà tập trung giảm tối đa phần chi phí người dân phải đồng chi trả, đặc biệt với các dịch vụ thiết yếu. Đồng thời, chính sách hướng tới tăng độ bao phủ BHYT, phát hiện bệnh sớm, giảm tử vong và nâng cao công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo định hướng, Nhà nước và quỹ BHYT sẽ chi trả các dịch vụ cơ bản và thiết yếu. Người dân chỉ phải tự chi trả khi sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, vượt mức chi trả cơ bản. Điều này nhằm nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ hợp lý, tránh lạm dụng, tiết kiệm ngân sách.

MINH KHANG