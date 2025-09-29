Liên thông kết quả xét nghiệm: Xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững

Ngày 29-9, tại TPHCM, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025 và thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm”. Hội nghị đánh giá kết quả đạt được, đồng thời định hướng mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả.

Hạn chế trùng lặp, giảm chi phí cho người bệnh

Tại hội nghị, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh, xét nghiệm y học đóng vai trò then chốt trong toàn bộ chu trình chăm sóc sức khỏe – từ phòng ngừa, chẩn đoán, theo dõi điều trị đến tiên lượng bệnh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc trùng lặp xét nghiệm khi chuyển tuyến hoặc tái khám vẫn diễn ra phổ biến, làm gia tăng chi phí và thời gian điều trị cho người bệnh.

“Mỗi năm, chỉ cần tái sử dụng 1%-2% số lượng xét nghiệm cận lâm sàng, cả nước có thể tiết kiệm 300-600 tỷ đồng. Điều này cho thấy tiềm năng rất lớn của việc chuẩn hóa và liên thông kết quả xét nghiệm trên toàn hệ thống”, TS-BS Hà Anh Đức khẳng định.

TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 500/3.000 phòng xét nghiệm trên cả nước đạt chuẩn chất lượng. Nguyên nhân là do sự thiếu đồng bộ trong quản lý, chênh lệch về trang thiết bị, nhân lực giữa các tuyến, cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa toàn diện. Nhiều cơ sở y tế vẫn chưa thực sự tin tưởng vào độ chính xác của kết quả xét nghiệm từ nơi khác, dẫn đến việc yêu cầu người bệnh làm lại xét nghiệm khi chuyển tuyến.

Nhân viên đóng gói các ống xét nghiệm

Định hướng triển khai đồng bộ, hiệu quả

Trong giai đoạn 2016 - 2025, Bộ Y tế đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm. Cụ thể như: đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân sự xét nghiệm; xây dựng danh mục gần 3.000 mã kỹ thuật xét nghiệm dùng chung, thành lập các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng tại Hà Nội và TPHCM…

Hiện một số bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Nhi đồng 1 TPHCM, Trung ương Thái Nguyên… đã thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm với tỷ lệ tái sử dụng đạt 80%-100%.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Để thúc đẩy liên thông xét nghiệm trên diện rộng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã tham mưu ban hành gần 100.000 mã danh mục dùng chung cho các thuật ngữ, kỹ thuật chuyên ngành – trong đó có 2.964 mã kỹ thuật xét nghiệm, phục vụ triển khai bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu y tế.

Theo TS-BS Hà Anh Đức, liên thông kết quả xét nghiệm mang lại nhiều lợi ích: giúp người bệnh tiết kiệm chi phí, giảm thời gian chờ đợi; hỗ trợ bác sĩ có thêm dữ liệu để chẩn đoán chính xác; giảm tải cho bệnh viện; tối ưu hóa quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý ngành y.

"Liên thông kết quả xét nghiệm không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí mà còn là nền tảng xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững hơn" - TS-BS Hà Anh Đức khẳng định.

THÀNH SƠN