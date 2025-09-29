BĐBP Đà Nẵng hỗ trợ đưa bệnh nhân từ đảo Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu

Trưa 29-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ UBND xã Tân Hiệp về trường hợp 2 bệnh nhân bị bệnh nặng tại đảo Cù Lao Chàm cần đưa vào đất liền cấp cứu.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Q. (sinh năm 1944, trú tại thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng) chẩn đoán bị tai biến mạch máu não và ông Trần Văn T. (sinh năm 1970, trú tại thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp, TP Đà Nẵng) chẩn đoán bị xuất huyết tiêu hóa.

Cấp cứu khẩn 2 bệnh nhân nặng trên đảo Cù Lao Chàm về đất liền. Clip: BĐBP Đà Nẵng cung cấp

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã điều động xuồng BP 08.1501 cùng 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng 2 Sơn Trà ra đảo hỗ trợ.

Đến 12 giờ 15 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp nhận 2 bệnh nhân từ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm và Trạm Quân dân y, khẩn trương đưa vào bờ qua cảng CT15 để chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục cấp cứu, chữa trị.

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng bởi bão số 10, biển động dữ dội nên tất cả các tàu đi - đến đảo Cù Lao Chàm đều ngừng hoạt động.

XUÂN QUỲNH